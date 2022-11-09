Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Akçaabat ilçesinde yapımı planlanan ‘Sahil Düzenlemesi ve Yenileme Projesi’ni yerinde inceledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Akçaabat ilçesinde yapımı planlanan ‘Sahil Düzenlemesi ve Yenileme Projesi’ni yerinde inceledi.

Faaliyete geçen Yalıncak Plajı’nın ardından Ganita-Faroz Projesi’nde adım adım sona yaklaşılırken, Başkan Zorluoğlu şimdi de Akçaabat’tan Yomra’ya kesintisiz sahil şeridi oluşturmak için kolları sıvadı. Yaylacık Mahallesi’nden başlayıp Yıldızlı Mahallesi’ne kadar devam edecek olan ‘Sahil Düzenlemesi ve Yenileme Projesi’ni yerinde inceleyen Başkan Zorluoğlu’na Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Erhan Nadir, Meclis üyeleri, ilgili daire başkanları ve Başkan danışmanları eşlik etti.

İncelemelerinin ardında açıklamalarda bulunan Başkan Zorluoğlu, “Akçaabat’tan Yomra’ya kadar kesintisiz bir sahil şeridi oluşturmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda ilk kazmayı Yalıncak Mahallemizde vurmuştuk. Yapımı tamamlandıktan sonra bu yaz gördük ki Trabzon’un gerçek manada sahile ihtiyacı var. Yomra ilçemizde de bazı incelemelerde bulunduk. Orası ile ilgili planlarımızı hazırladık. Şimdi ise Akçaabat Belediyemizle birlikte yeni bir sahil düzenlemesi planlıyoruz. Zemin etütleri tamamlandı. Proje hayata geçirildiğinde; plajları, yeme-içme, dinlenme mekânları, açık-kapalı spor alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, kapalı yüzme havuzu, çocuklar ve gençler için eğlence mekânları, aydınlatması ve çevre düzenlemesiyle Akçaabat sahili göz kamaştıracak. Bunun yanında alandaki plajlara veya etkinlik sahalarına vatandaşlarımızın ulaşabilmelerini sağlamak ve yapılacak olan ticari işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için proje kapsamında hafif taşıt yolu bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.