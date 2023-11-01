Trabzon’un Akçaabat ilçesinde belediye tarafından restore edilerek yeni bir turizm destinasyonu olarak ilçeye kazandırılan Ortamahale ve Ortamahalle Müzesi, yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi odağı oldu. Son olarak Malezya’dan gelen turistler tarihi Ortamahalle’yi gezerken, tarihi mahalleye hayran kaldılar.

Yerli ve yabancı turistler tarihin izlerini, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Akçaabat’ta; hem medeniyetlerin hem de şehrin tarihi izlerini bünyesine barındıran, Ortamahalle’nin tarihi konaklarında ve Ortamahalle Müzesi’nde arıyor.

Birçok turizm acentesinin uğrak noktası haline gelen Ortamahalle Müzesi ve Ortamahalle evleri, turistlerin beğenisini topluyor. Son olarak Malezya’dan gelen turistler tarihi Ortamahalle’yi gezerken, tarihi mahalleye hayran kaldılar.

Akçaabat’ın geleceğinin turizm olduğunu vurgulayan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Akçaabat’ın var olan turizm potansiyelini arttırmak için birçok çalışma yapıyor. Bu çalışmaların en başında da tarihi dokusu, konakları ve Arnavut kaldırımları ile bilinen Ortamahalle’nin sağlıklaştırılarak turizme kazandırılması geliyor. Tarihi mahalle, günümüze kadar korunarak aktarılmayı başarmış birçok eserle dolu. Tarihi Ortamahalle’de yapılan restorasyon ve sokak sağlıklaştırma çalışmaları neticesinde Akçaabat’ın göz bebeği Ortamahalle yerli ve yabancı turistlerin gönlünü cezbediyor. Özellikle Ortamahalle’de bulunan Ortamahalle Müzesi, hem yapı itibariyle hem de içerisindeki şehrin tarihini anlatan tarihi eserleriyle ilgi odağı ve merak konusu oluyor” dedi.