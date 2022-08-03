Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Akçaabat Belediyesi işbirliğinde ilçede yapımına başlanan Akçaabat Kapalı Otopark ve Pazar Yeri inşaatının temel atma töreni yapıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Akçaabat Belediyesi işbirliğinde ilçede yapımına başlanan Akçaabat Kapalı Otopark ve Pazar Yeri inşaatının temel atma töreni yapıldı.

Akçaabat Salı (Kadınlar) pazarında yapılan törene Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, MHP Trabzon İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım, AK Parti Akçaabat İlçe Başkanı A.Hüseyin Altıntepe, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Evliya Çelebinin Seyahatnamesine konu olan Akçaabat Salı Pazarının yeniden inşa edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek “ Hepimizin malumu Akçaabat hem nüfusu hem de yüzölçümü olarak Ortahisar’dan sonra Trabzon’un en büyük ikinci ilçesi. Nüfus sayımlarında 128 bin 500 olarak belirlenen ilçemizin nüfusu özellikle yaz aylarında iki üç kat atmakta ve buna bağlı olarak da şehrimizdeki araç sayıları da aynı oranda artmaktadır. Son yıllarda bir hayli sorun teşkil eden paklanma konusunda otopark ve trafik yoğunluğunda ise alternatif güney geçiş yolları üzerinde Büyükşehir Belediye Başkanımızla, Milletvekillerimizle, il ve İlçe Başkanlarımızla birlikte projeler üretip neler yapılabilir konusunda istişareler yapıyoruz. 2019 yılı Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden önce vaat ettiğimiz projelerden biri olan Katlı Otopark Projesini Trabzon Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte İlçemizde hayata geçiriyoruz. Bugün burada ilçemizin otopark ihtiyacına önemli katkı sağlayacak olan katlı otopark ve pazar yeri inşaatının temelini atıyoruz. Bu proje hem şehrimizde otopark ihtiyacına katkı sağlayacağı gibi aynı zamanda üzerinde yapılacak olan pazar yeri ile de İlçemiz modern bir pazar alanına kavuşmuş olacak. Yerli üreticilerimizin nezih ortamda ürünlerini satabilecekleri, alışverişe gelen vatandaşlarımızın ise modern bir ortamda alışveriş yapabilecekleri pazar yeri inşaatının ve otoparkın şimdiden İlçemize hayırlı olmasını diliyorum. Akçaabat’ımıza Katlı Otopark ve Pazar Yeri inşaatını kazandıran, her daim bizlere destek olan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu başta olmak üzere Milletvekillerimize, İl ve İlçe Başkanlarımıza ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor hepinize hayırlı günler diliyorum” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından hazırlanan platformda butona basılarak temel betonunun dökülmesi başlatıldı.