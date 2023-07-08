Trabzon’un Akçaabat Belediyesi organizesinde bu yıl 4.’sü düzenlenen Açık Hava Tiyatro Günleri’nin altıncı ve son akşamında Erzurum Medya Sanat Evi tarafından ‘Bir Masal Ya da Gerçek’ adlı tiyatro sahnelendi.

Oğuzhan Vartolioğlu’nun yönettiği Kenan Çinici, Şeyma Yanık, Elif Özhancı ve Bedir Önder’in rol aldığı oyunda, seyirciye ilk görüşte birbirlerine aşık olan iki kişinin yaşamlarının farklı alanlarından kesitler sunuldu. Biraz mutlu biraz hüzünlü radyo tiyatrosu hissinde sahnelenen ‘Bir Masal Ya Da Gerçek’ adlı tiyatro oyununda birbirlerine aşık olan çiftin aşkları, hayalleri, yaşanmışlıkları ve takıntıları anlatıldı. Her ne kadar hayatın cilveleri yaşamlarına yön vermeye çalışsa da bir şekilde mutluluğu yakalayan çift, gerçeklerin hiç de yöneldikleri gibi olmadığını görüyor. Bir nevi hayatın gerçeklerinin bir kesiti sahneye taşındı.

Tiyatro severlerden tam not alan oyun, ilgiyle izlendi.

4. Açık Hava Tiyatro Günleri için değerlendirmelerde bulunan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Akçaabat’ımız kültür ve sanat şehridir. Bizler de yaptığımız organizasyonlarla şehrimizin bu sloganının altını doldurmaya gayret ediyoruz. Birbirinden güzel ve farklı işlere imza atıyoruz. Akçaabatlı vatandaşlarımız tarafından organizasyonlarımızın ilgiyle takip edilmesi de bize gurur veriyor. Bu yıl Açık Hava Tiyatro Günleri’nin 4.’sünü düzenliyoruz. Bu etkinliğimiz artık geleneksel hale getirdik. Biz, diyoruz ki tiyatro Akçaabat’ta izlenir. Akçaabat’ta organizasyonlar, etkinlikler bitmez. Aksine artarak devam eder. Sırada 31. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivalimiz var. Şimdiden herkesi festivalimize davet ediyorum. Gecesiyle gündüzüyle, halk oyunları ekipleriyle ve sanatçılarıyla çok dolu bir organizasyon sizleri bekliyor. 20-23 Temmuz tarihlerinde 31. Uluslararası Akçaabat müzik ve Halk Oyunları Festivalimizde tekrar buluşalım“ dedi.