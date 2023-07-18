Akçaabat Belediyesi tarafından organize edilen ve geleneksel hale gelen 31. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali için basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısına Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Cumhurbaşkanlığı İletişim Trabzon Bölge Müdürü Murat Güler, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Basın Daire Başkanı Metin Şahin, Trabzon Basın İlan Kurumu Müdürü Ali Nuhoğlu, Trabzon Gazeteciler Cemiyet Başkanı Ersen Küçük ve davetliler katıldı.

20-23 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek olan 31. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali’nin basın toplantısında açıklamalarda bulunan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Temel belediyecilik çalışmalarımızın yanında şehrimizin kültürel ve sosyal hayatına katkıda bulunmak için faaliyetler düzenlemeye önem veriyoruz. Geçmiş dönemlerden bu yana yapılan faaliyetlerimizi ve organizasyonlarımızı çeşitlendirerek ve arttırarak hayata geçiriyoruz. Akçaabat’ın kültür ve sanat hayatını canlandıracak etkinliklerimizi çeşitlendirerek arttırıyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz festivalimizde. 31.’sini gerçekleştireceğimiz Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivalimizde Akçaabat Belediyesi olarak öncelikli hedefimiz bölgemizin zenginliklerini ülke genelindeki hemşehrilerimizle paylaşmak ve turizm potansiyelimizi arttırmaktır. Ayrıca, halkımızla bir araya gelmek, hemşerilerimizin kaynaşmasına vesile olmak, kültürümüzü birlikte yaşamak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak da hedeflerimiz arasında yer alıyor. Zengin bir kültüre, tarihe ve coğrafyaya sahip olan bölgemizde düzenlediğimiz festivalimizde horondan halkoyunlarına, spordan sanata, yayla şenliğinden ünlü sanatçıların konserlerine kadar her şey var” dedi.

2019 yılında göreve geldiğinde ilçedeki doğalgaz abonesi sayısının 6 bin 14’den bugün 22 bin 158 ‘e ulaştığını belirten Ekim “Eski Tekel binasını en az 4 yıldızlı otel olarak turizme kazandırıyoruz. 1 ay içerisinde açılışı yapılmış olur. Söğütlü Mahallemizde Kültür Merkezi inşaatımız devam ediyor. Söğütlü sahilinde spor lisesi inşaatı yüzde 90 tamamlandı. Yaylacık sahilinde yarı olimpik yüzme havuzumuzun inşaatı başladı. Akçaabat Sahil Parkta yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Akçaabat Pazar Yeri ve Katlı Otopark İnşaatında sona gelindi. Akçaabat Merkezde, düğün salonu olarak kullanılan belediyemize ait olan yerde Kadınlara yönelik spor salonu inşaatımızda sona yaklaşıldı. Belediyemiz önü Atatürk Bulvarında bir düzenleme çalışması gerçekleştiriyoruz. Şinik OSB’nin 1. Etabı tamamlanarak 2. Etap Kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. Ulaşım konusunda ise Pulathane Bulvarında iki kavşak hariç Yıldızlı Yenimahalle arası yolun inşaatı tamamladı. Yaylacık (Osmanbaba) ve Harmancık kavşakları tamamlandığında ise Yıldızlı-Yenimahalle arası ulaşım kesintisiz sağlanacak. Güney Çevre Yolu’nun acele kamulaştırma kararı Cumhurbaşkanlığımız tarafından yayınlandı. Tüm bu çalışmaların ilçemize kazandırılmasında bizlere destek veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bakanlarımıza, milletvekillerimize, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu’na, il ve ilçe başkanlarımıza, hayırsever iş insanlarına ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Başlıklar halinde özetlemek gerekirse bu ve bunun gibi daha birçok çalışmayı ilçemize kazandırdık ve kazandırmaya devam ediyoruz. Akçaabat için daha yapacak çok işimiz var” şeklinde konuştu.