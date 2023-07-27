Didim Belediyesi Kültür ve sanat etkinliklerinde, sanat müziği konserlerine ara vermeden devam ediyor.

Didim Belediyesi tarafından düzenlenen Akbük Türk Sanat Müziği Korosu, 2023 Akbük Yaz Konseri vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Kenan Özgöl’ün şefliğinde, Şerife Bayrak’ın sunuculuğunda Akbük İskelesi’nde gerçekleştirilen konsere Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları Zeynel Şener, Yusuf Deveci, Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Katılımın yoğun olduğu konserde, birbirinden güzel şarkılar, türküler ve şiirler, sanatseverler tarafından büyük beğeni topladı. Konserin sonunda Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, sanatçılara çiçek takdim etti.