Akbük Mahallesi’nde kurulan semt pazarının ardından, pazaryeri Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince temizlendi.

Didim Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların daha hijyenik ve temiz bir ortamda alışveriş yapabilmeleri için semt pazarlarında temizlik ve yıkama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Vatandaşların sağlığı ve çevre temizliği açısından büyük önem taşıyan bu çalışmalar kapsamında, Akbük Mahallesi’nde her hafta kurulan semt pazarının ardından, pazarın kurulduğu alan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından detaylı şekilde süpürüldü ve tazyikli suyla yıkandı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve daha hijyenik bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla pazaryerlerimizde temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Akbük Pazarı’nın ardından pazaryerinde detaylı temizlik ve yıkama çalışmaları gerçekleştirdi. Daha güzel bir Didim için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.