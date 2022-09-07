Çatalçam ve Avşar’da 850 bin TL’lik sulama tesisleri hizmette

Çatalçam ve Avşar’da 850 bin TL’lik sulama tesisleri hizmette

Dış İlişkiler ve Bölge Koordinatörü: Ahmet Akbuğa

DAGC’de görev dağılımı şu isimlerden oluştu:

Başkanlığını Feridun Fazıl Özsoy’un yaptığı DAGC’de İHA Erzincan Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa, Dış İlişkiler ve Bölge Koordinatörlüğü görevine getirildi.

Geçtiğimiz ay yapılan Olağan Genel Kurulla yeni yönetimi belirlenen Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetinde görev dağılımı yapıldı.

Doğu Anadolu Bölgesindeki illeri bünyesinde bulunduran Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetinde (DAGC) görev dağılımı yapıldı. İHA Erzincan Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa, Dış İlişkiler ve Bölge Koordinatörlüğü görevine getirildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.