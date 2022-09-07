Doğu Anadolu Bölgesindeki illeri bünyesinde bulunduran Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetinde (DAGC) görev dağılımı yapıldı. İHA Erzincan Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa, Dış İlişkiler ve Bölge Koordinatörlüğü görevine getirildi.

Doğu Anadolu Bölgesindeki illeri bünyesinde bulunduran Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetinde (DAGC) görev dağılımı yapıldı. İHA Erzincan Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa, Dış İlişkiler ve Bölge Koordinatörlüğü görevine getirildi.

Geçtiğimiz ay yapılan Olağan Genel Kurulla yeni yönetimi belirlenen Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetinde görev dağılımı yapıldı.

Başkanlığını Feridun Fazıl Özsoy’un yaptığı DAGC’de İHA Erzincan Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa, Dış İlişkiler ve Bölge Koordinatörlüğü görevine getirildi.

DAGC’de görev dağılımı şu isimlerden oluştu:

Başkan Vekili: Esat Bindesen

Başkan Yardımcısı: Erdal Karabacak, Yunus Okur

Genel Sekreter: Güven Metin Uşun

Genel Sekreter Yardımcısı: Selma Talar

Dış İlişkiler ve Bölge Koordinatörü: Ahmet Akbuğa

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Genel Sayman Yardımcısı: Melek Allioğlu