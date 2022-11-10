Birçok alanda gerçekleştirdiği etkinliklerle misafirlerini ağırlayan Akbatı, Kasım ayında da birbirinden özel etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Birçok alanda gerçekleştirdiği etkinliklerle misafirlerini ağırlayan Akbatı, Kasım ayında da birbirinden özel etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Akbatı, Kasım ayı boyunca düzenleyeceği etkinliklerle ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatacak. Her yaştan misafire hitap eden birbirinden farklı etkinlikleri içeren Kasım ayı programında ara tatil kapsamında eğlenceli çocuk etkinlikleri de yer alıyor.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Akbatı’da anılıyor

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılışının 84’üncü yıl dönümünde AVM’de anılıyor. AVM’nin misafirleri bugüne özel zemin kattaki havuz önünde yer alan Atatürk Köşesi’ni görebiliyor. Aynı zamanda alandaki anı defterine duygu ve düşüncelerini yazarak bugüne dair bir hatıra oluşturulmasına katkıda bulunuyor.

Okulların ara tatile girmesi ile birlikte AVM, minik ziyaretçilerini özel etkinliklerle karşılayacak. Çocukların, dünya kültürel mirasına karşı farkındalıklarını geliştirmek için yenilikçi eğitim metodları ile deneyimleyerek öğrenmelerini sağlayacak arkeolojik kazı setleri geliştiren Arkerobox 14-18 Kasım tarihleri arasında AVM’de çocuklarla buluşacak. Çocukların eğlenirken öğreneceği kazı oyunu 5 gün boyunca AVM’nin zemin kattaki havuz önünde yer alacak.

Marketing Toys’un interaktif kukla tiyatroları ‘Macera Ormanı’ ve ‘Köpekler Bale Yapmaz’ da ara tatile özel olarak AVM’de minik misafirler ile buluşacak. 12 Kasım günü saat 14.00’te bir ormanda yaşayan üç arkadaşın eğlenceli hikayesini anlatan Macera Ormanı, 19 Kasım günü ise yine aynı saatte Köpekler Bale Yapmaz oyunu ailelere keyifli bir Cumartesi alternatifi sunacak.

21-27 Kasım tarihleri arasında birbirinden keyifli markaların tasarım ürünleri Artisan Akbatı’da misafirlerin beğenisine sunulacak. Üreticilik ve el emeğinin ön plana çıkacağı etkinlikte birçok kategoriden özel ürünler yer alacak.

Doç. Dr. Yavuz Dizdar ‘Tarifsiz Neşe Değerli Hüzün’ söyleşisi

AVM tüm ziyaretçilerini Doç. Dr. Yavuz Dizdar’ın 24 Kasım Perşembe günü saat 14:00’te gerçekleşecek ’Tarifsiz Neşe Değerli Hüzün’ söyleşisine davet ediyor. Doç. Dr. Yavuz Dizdar ile mutluluk, neşe ve hüzün arasındaki ince çizginin ve hayatın anlamının sorgulanacağı, insan zihnini meşgul eden güncel konuların geniş bir çerçevede irdeleneceği Yaşam Akademisi söyleşisi Restoranlar Sokağı girişinde misafirler ile buluşacak.