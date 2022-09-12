Akbatı, Eylül ayı boyunca 11’inci yaşını kutlayacağı çeşitli etkinliklerle misafirlerini ağırlıyor. Söyleşi, müzik dinletisi gibi birçok aktivitenin yanı sıra AVM’nin 11’inci yılına özel bir çekiliş de gerçekleştirilecek.

Akbatı, Eylül ayı boyunca 11’inci yaşını kutlayacağı çeşitli etkinliklerle misafirlerini ağırlıyor. Söyleşi, müzik dinletisi gibi birçok aktivitenin yanı sıra AVM’nin 11’inci yılına özel bir çekiliş de gerçekleştirilecek.

Gerçekleştirdiği etkinliklerle ilgi toplayan Akbatı, 11’inci yıl dönümünü Eylül ayı boyunca sürecek etkinlikler ile kutlayacak. AVM misafirleri keyifli vakit geçirirken aynı zamanda hediye ve indirim fırsatlarından da yararlanabilecek.

Yapılan açıklamaya göre AVM ziyaretçileri, 7-30 Eylül tarihleri arasında yaptıkları alışverişlerin fişlerini AVM’nin mobil uygulamasına yükleyerek çekilişe katılabilecek. Çekilişle 5 kişi cep telefonu, 3 kişi akıllı saat ve 3 kişi elektrikli scooter kazanacak. Çekilişin yanı sıra Eylül ayı sonuna kadar uygulamaya özel olarak bazı markalardan indirim fırsatları da sunuluyor.

Dünyaca ünlü futbol okulu Paris Saint-Germain Academy Turkey Festival Park’ta sporseverlerle buluşacak

AVM, 8-11 Eylül arasında dünyanın en iyi futbol kulüplerinden biri olan PSG Futbol Akademi’yi (Paris Saint-Germain Academy Turkey) Festival Park’ta ağırlayacak. 3 -19 yaş arası futbolseverler sahada antrenörler eşliğinde antrenmanlar yapabilecekler. 12.00-20.00 saatleri arasında gerçekleşecek etkinliğe katılan misafirlere PSG Academy kayıtlarında yüzde 5 indirim imkanı da sunulacak.

Alışverişe müzik eşlik edecek

AVM, 11’inci yıl dönümünde de misafirlerini müzikle buluşturuyor. 17 Eylül Cumartesi günü trio müzik, 18 Eylül Pazar günü ise Gabriela Sainz - Son de Cuba grubu 15.00-17.00 saatleri arasında AVM’de yer alacak.

Yaşam Akademisi söyleşileri devam ediyor

Alanında uzman isimler eşliğinde farklı konuları işleyen AKİŞ GYO markası Yaşam Akademisi her ay birbirinden keyifli konuklar ağırlamaya devam ediyor. 29 Eylül Perşembe günü saat 14.00’da Yaşam Akademisi kapsamında sağlıklı yaşam denince ilk akla gelen isimlerden olan Dr. Ayşegül Çoruhlu AVM’nin misafirleriyle buluşacak ve ‘Sağlıklı ve Uzun Bir Yaşamın Sırları’ konusunda bilgiler verecek.

24-30 Eylül tarihleri arasında birbirinden özel markaların el işçiliği ile hazırlanan tasarım ürünleri Artisan Akbatı’da ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Üreticilik ve emeğin kendini göstereceği etkinlikte farklı konseptlerden markalar geniş ürün seçeneğiyle yer alacak.