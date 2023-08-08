Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Turgutlu ilçesini ziyaret ederek ilçede yürütülen abonelik iş ve işlemleri hakkında bilgi aldı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, 17 ilçede abonelik iş ve işlemlerinin eksiksiz bir şekilde yürütülmesi için yoğun mesai harcıyor. Bu kapsamda Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Turgutlu ilçesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Akbaş’a, Şube Müdürlerinden Yalçın Güney eşlik ederken, ziyarette MASKİ İlçe Şefi Hüseyin yelkenci ve personelle bir araya gelindi. Akbaş ziyaretinde, ilçe genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve istişarelerde bulundu. Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, “17 ilçemizde vatandaşlarımızın abonelik iş ve işlemleri ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamaması için ilçelerimiz ile sürekli görüşme halindeyiz. Yaptığımız işlerde koordineli bir şekilde çalışmak çok önemli. Biz de bu noktadan hareketle ilçelerimiz ile düzenli bir şekilde görüşerek, zaman zaman da hizmet binalarımızı ziyaret ederek istişarelerde bulunuyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.