Karabük Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, akademik başarıyı artırması hedeflenen yardımcı kaynak kitaplarının dışında başka bir kaynak kitap istenmeyeceğini belirtti.

Karabük Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, akademik başarıyı artırması hedeflenen yardımcı kaynak kitaplarının dışında başka bir kaynak kitap istenmeyeceğini belirtti.

Akbaş, 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen 227 bin yardımcı kaynak kitaplarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığının tüm imkanlarını seferber ederek okulların ihtiyaçlarını karşılama, gençlerin, çocukların nitelikli eğitime erişmeleri ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyle ilgili her türlü desteği vermeye devam ettiğinin altını çizen Akbaş, ücretsiz ders kitaplarıyla birlikte, 2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm sınıf düzeyleri için hazırlanan Yardımcı Kaynak destek paketinde çalışma soruları, örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, LGS örnek soru kitapçığı ve YKS’ye yönelik TYT, AYT ve YDT örnek soru kitapçıklarının yer aldığını ifade etti.

Karabük’ün geçen yılki eğitim öğretim döneminde yardımcı kaynak kitap kullanımında en etkin iller arasında olduğunu ve LGS ve YKS’de Türkiye genelinde önemli derecelere imza attığını kaydeden Akbaş, yeni eğitim öğretim döneminde de bu başarının artarak devamı için ücretsiz ders kitapları ile birlikte yardımcı kaynak kitaplarının da en etkin şekilde kullanılması gerektiğini ve devletin bu hizmetinin öğrenciler adına önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

“Bakanlığımızın yardımcı kaynak kitapları haricinde başka bir kaynak kitap kesinlikle okullarımıza girmeyecektir”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in talimatları ile Vali Fuat Gürel himayelerinde okullarda bakanlığın yardımcı kaynakları dışında bir kaynak kullanımına izin verilmediğini ve buna kesinlikle ihtiyaç duyulmayacağını aktaran Akbaş, "Temel ilkelerimiz arasında yer alan fırsat eşitliğini sağlamak için atılan bu önemli adım için il ve ilçe yöneticilerimiz okullarımızda denetimlerine devam etmektedir. Bakanlığımızın yardımcı kaynak kitapları haricinde başka bir kaynak kitap kesinlikle okullarımıza girmeyecektir. Bu konuda kararlıyız. Bakanlığımız tarafından öğrencilerimize dağıtılan yardımcı kaynaklar haricinde bakanlığımız web sitesinde tüm dünyanın kullanımını açık her seviyeye uygun öğrencilerimizin hatta eksiklerini yapay zeka yöntemiyle görebilecekleri ve ona göre çalışma yapabilecekleri belki de dünyanın en büyük yardımcı kaynak havuzu vardır ve öğrencilerimiz için fazlasıyla yeterlidir” dedi.