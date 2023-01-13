Karabük Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda 2022 yılındaki çalışmaları değerlendirdi.

Karabük Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda 2022 yılındaki çalışmaları değerlendirdi.

Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırdıklarını belirten Akbaş, “Okul öncesi eğitimin çerçevesini genişlettik. 5 yaş net okullaşma oranını yüzde 99’a yükselttik. 2022 Ağustos ayı itibariyle Temel Eğitimde 10 bin okul projesini başarıyla tamamladık. Proje çerçevesinde 4 anaokulu yapımı yapım programına alındı. Bakanlıkça gönderilen 1.2 milyon bütçe ile 18 yeni anasınıfı açıldı. 128 okulda iyileştirme çalışmaları gerçekleştirildi. 25 okulda destek eğitim odası açıldı. 11 okula bilgisayar laboratuvarı kuruldu ve 176 adet bilgisayar kazandırıldı” dedi.

Akbaş, öğrencilerde çevre bilincini, sürdürülebilirlik kavramını benimsetmek, buna ilişkin uygulamaları göstermek ve uygulatmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ‘Çevre Dostu 1000 Okul Projesi’ çerçevesinde 2 milyon maliyetle 6 ilçede 6 çevre dostu okul oluşturduklarını söyledi.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in ‘Anadolu’ya Dönüş Projesi’ olarak nitelendirdiği ve eğitimin kalitesini artırmak ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla başlatılan Köy Yaşam Merkezleri projesi çerçevesinde Karabük’te 595 bin TL bütçe ile 5 adet Köy Yaşam Merkezi oluşturduklarını aktaran Akbaş, bakanlığın Ücretsiz Ders Kitapları Projesi çerçevesinde de kent genelinde 2022-2023 eğitim öğretim yılı için toplam 344 bin 500 ders kitabının dağıtımı yapılarak okulun ilk gününde sıralarında hazır edildiğini hatırlattı.

2022-2023 eğitim öğretim yılında Karabük’te 3 bin öğrencinin ücretsiz öğle yemeği hizmetinden yararlandığını kaydeden Akbaş, 2021 Aralık ayı itibariyle 15 meslek lisesinde Mesleki Eğitim Programı uygulanmaya başlanarak 366 olan Mesleki Eğitim Merkezi öğrenci sayısının 2 bin 828 olduğunu belirtti.

Son 2 yılda hazırlanan projelerle meslek liselerine 4,5 milyon liralık makine ve teçhizat kazandırdıklarını ifade eden Akbaş, “Kazandırdığımız altyapı desteği ile Meslek Liselerimizde üretim çalışmaları yıllar itibariyle artan bir ivme ile 2022 yılında 1 milyon TL ciro yaptı. 2023 yılında hedef 1,5 milyon TL olarak belirlendi. 2022 yılında İlimizde bulunan 6 Halk Eğitim Merkezimizde açılan 2 bin 136 kursa 63 bin 342 kursiyerin katılımın sağladık” diye konuştu.