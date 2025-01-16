Akbank, 2030 sürdürülebilir finansman hedefleri doğrultusunda ticari işletmeler için yenilikçi çözümler sunmaya devam ediyor. Bankanın geliştirdiği ‘Ticari Yeşil Büyüme Kredisi’ yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve temiz ulaşım projelerini destekleyerek firmaların karbon ayak izini azaltmalarına ve net sıfır hedeflerine daha hızlı ulaşmalarına imkan tanıyor.

Akbank, 2030 yılına kadar 800 milyar TL sürdürülebilir finansman sağlama hedefi doğrultusunda çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre banka, segment bazlı geliştirdiği yenilikçi ürün ve hizmetlerle, müşterilerinin sürdürülebilirlik yolculuğunda stratejik bir iş ortağı olmayı hedefliyor. Bu kapsamda geliştirilen ‘Ticari Yeşil Büyüme Kredisi’, firmaların yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, kaynak verimliliği ve temiz ulaşım yatırımlarını destekliyor ve Türkiye’nin düşük karbon ekonomisine geçişine katkı sağlıyor. Banka, bu krediyle firmaların karbon ayak izlerini azaltmalarına ve net sıfır hedeflerine doğru daha hızlı ilerlemelerine olanak tanıyor.

Hedeflerinin işletmelerin ticarette güçlenirken yeşil dönüşüm süreçlerini de hızlandırmalarını desteklemek olduğunu belirten Akbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Çetin Düz “Düşük karbon ekonomisine geçiş süreci, sektörlerimizin sürdürülebilir büyüme sağlaması ve ülkemizin gelişimi için kritik öneme sahip. Bu bilinçle Akbank olarak tüm işletmeleri sürdürülebilir finansman ürünlerimizle destekliyor, firmaların enerji verimliliğini artıracak ve karbon ayak izlerini azaltacak yatırımları hayata geçirmelerine katkı sunuyoruz. Bu kapsamda geliştirdiğimiz Ticari Yeşil Büyüme Kredisi, müşterilerimizin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarında önemli bir araç olarak öne çıkıyor. Ayrıca, sürdürülebilir finansman ekosistemimizdeki güçlü iş ortaklıklarımızla müşterilerimizin yeşil dönüşüm yolculuklarının her aşamasında yanlarında yer alıyoruz” dedi.

Sektörlere özel çözümler

Açıklamaya göre, bankanın yeni Ticari Yeşil Büyüme Kredisi, enerji tüketimi nispeten yüksek olan tekstil, otomotiv, çimento, metal, makine, kimya, plastik, kağıt ürünleri, gıda ve gayrimenkul gibi sektörlerde faaliyet gösteren firmalar başta olmak üzere, talebe göre tüm firmalar için tasarlandı. Bu sektörlerde enerji etüdü yapılması, enerji tasarrufu projelerine öncelik verilmesi ve karbon ayak izinin düzenli olarak hesaplanarak takibi büyük önem taşıyor.

Akbank, aynı zamanda sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik projeler geliştirmek isteyen firmalara iş birlikleri ve uzman desteği de sunuyor. Bankanın sürdürülebilir finansman ekosistemi sayesinde enerji ve kaynak verimliliği projelerine yatırım yapmayı planlayan şirketler, bu krediden yararlanarak dönüşümlerini hızlandırabilecek.