Akbank kredi kartı kullanıcılarının kartlarından taksitler iki kez çekildi. Banka yaptığı açıklamada, ’teknik arızanın’ giderilmeye çalışıldığını açıkladı.

Akbank kredi kartı kullanıcılarının kartlarından taksitler iki kez çekildi. Banka yaptığı açıklamada, ’teknik arızanın’ giderilmeye çalışıldığını açıkladı.

Akbank kullanıcıları mobil ve internet bankacılığı açtıklarından taksitlerinin iki kez çekildiğini fark etti. Konu sosyal medyada gündeme gelince banka sosyal medya hesabından şu açıklamaya yer verdi: "Değerli müşterilerimiz, kredi kartı işlemlerinin ekstreye mükerrer yansımasına sebep olan teknik aksaklığın ek kısa sürede giderilmesi için çalışıyoruz".