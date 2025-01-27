Akbank, kendi girişimlerini kurmak isteyen Akbanklıları desteklemek için başlattığı kurum içi girişimcilik programı Akbank+ kapsamında yeni yatırımlara imza attı. Program ile ekosisteme kazandırılan girişim sayısı 4’e yükselirken, Akbanklı girişimlere gerçekleştirilen toplam yatırım da 2 milyon dolara ulaştı.

Akbank, girişimcilik ve inovasyon kültürünü zenginleştiren kurum içi girişimcilik programı Akbank+ kapsamında Akbanklı girişimlere yeni yatırımlar gerçekleştirdi. Yapılan açıklamaya göre bankanın inovasyon merkezi Akbank LAB çatısı altında hayat bulan ve İnsan ve Kültür desteğiyle hayata geçirilen program, Akbanklıların girişimleri üzerinde tam zamanlı çalışabilmelerine olanak tanıması ile alanında bir ilk. Yaklaşık 6 ay süren programa katılan kurum içi Akbanklılar, yoğun eğitim ve mentorluk sürecinin ardından yatırım alarak kariyer yolculuklarına girişimci olarak devam etme şansına sahip oluyor.

Açıklamaya göre, iki yeni yatırımla banka, kurum içerisinde Akbanklılar tarafından geliştirilen girişimleri desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda programın ilk döneminde 500 bin dolar yatırımla hayat bulan Voltla girişimine 200 bin dolar devam yatırımı, programın ikinci döneminde geliştirilen Fundero girişimine ise 400 bin dolar değerinde yatırım gerçekleştirilmesine karar verildi. Atık süreçlerini dijitalleştiren Waste Log, elektrikli araç kullanıcı deneyimini tek bir platformda buluşturan Voltla ve mobil oyun stüdyolarına yönelik yapay zeka desteğiyle analitik iç görüler sunan Metriqus’un ardından yatırım kararı alınan Fundero, programın dördüncü mezun girişimi oldu. Devam yatırımı dâhil bankanın Akbank+ kapsamında yaptığı yatırımlar 2 milyon dolara ulaşırken programın üçüncü dönemi için ise geri sayım başladı.

“Güçlü inovasyon ve girişimcilik kaslarımızla pozitif bir etki oluşturuyoruz”

Programın yakaladığı başarıdan duydukları memnuniyeti ifade eden Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, “Banka olarak yenilikçi çözümlerle müşterilerimize ve iş ortaklarımıza sürdürülebilir değer sunmaya odaklanıyoruz. 2016’dan bu yana Akbank LAB çatısı altında dünyanın dört bir yanından girişimler ve finteklerle kurduğumuz iş birlikleri ve açık inovasyon programlarıyla çalışmalarımızı sürdürüyor, aynı zamanda ekosistemi destekliyoruz. Akbank+, inovasyon kültürümüzün en güçlü yansımalarından biri olarak, Akbanklıların yenilikçi girişimleri bankanın desteğiyle tam zamanlı olarak hayata geçirmesine olanak tanıyor. Bu program sadece Bankamız içerisinde girişimcilik kaslarımızı güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda ülkemiz ve dünyamız için pozitif bir etki oluşturmamıza da olanak tanıyor. Fundero ve Voltla gibi bütüncül fayda sunan girişimleri ölçeklenmelerini sağlayacak seviyede yatırımlar ile desteklemeye ve yeniliklere imza atmaya devam edeceğiz” dedi.

“Akbanklılara değer katan bir program”

Programın yeni nesil yapısıyla Akbanklılar için güçlü gelişim fırsatları sunduğunu vurgulayan Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa, “Girişimciliği ve yenilikçiliği kültürümüzün yapı taşlarından biri olarak görüyoruz. Program ile Akbanklıların girişimcilik ruhunu destekleyerek kariyer yolculuklarını güçlendirmeye devam ediyoruz. Akbanklılar tam zamanlı olarak girişimleri üzerinde çalışarak hem kendilerini geliştirme hem de yenilikçi çözümler üreterek kariyerlerine girişimci olarak devam etme fırsatı yakalıyor. Aynı zamanda programa katılan tüm arkadaşlarımız, elde ettikleri deneyimle Bankamızın yenilikçi kültürünü temsil eden elçiler olarak görev alıyor. Bu program sayesinde Fundero ve Voltla gibi başarılı girişimlerle ekonomik, çevresel ve toplumsal değer oluşturmaktan mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Fundero: E-ticarette alternatif finansman platformu

Akbanklı Uğur Emre Baykal, Tarık Hayat ve Mehmet Bora Aydın tarafından geliştirilen Fundero, e-ticaret sektöründeki satıcılara yönelik yenilikçi bir finansman platformu sunuyor. Satıcıların verilerini analiz ederek uygun finansman seçeneklerini belirleyen platform, bu süreçte anlaşmalı finansman sağlayıcılarıyla entegre çalışarak işletmelerin alternatif kaynaklara hızlı ve kolay erişimini sağlıyor.

Voltla: Elektrikli araç kullanıcılarına yönelik çözümler tek bir platformda

Program kapsamında Esra Gül Korkmaz ve Özgür Barış tarafından geliştirilen Voltla, elektrikli araçların şarj istasyonlarını tek bir platform üzerinden görüntüleme, akıllı rota planlama ve ödeme gibi entegre hizmetler sunuyor. Programın ilk döneminden itibaren başarıyla büyüyen Voltla, aldığı yeni yatırımla hizmet ağını genişletecek.