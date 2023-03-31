Akbank, Fransa merkezli finans kalkınma kurumu Proparco’dan 50 milyon dolar tutarında 7 yıl vadeli kaynak sağladı.

Akbank, Proparco’dan 50 milyon dolar tutarında 7 yıl vadeli kaynak sağladı. Akbank, sağladığı 7 yıl vadeli 50 milyon dolar kaynakla yeşil projeler (yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği) ve kadın girişimciliği için KOBİ’lere verdiği desteği daha da genişletecek.

Proparco Finansal Kurumlar Bölümü Başkanı Emmanuel Haye açıklamalarında şunları söyledi: "Akbank iklim değişikliği konusunda iddialı bir stratejiye sahip. Bu doğrultuda, 2030 yılına kadar sürdürülebilir finansmana yaklaşık 10 milyar avro (200 milyar TL) ayırmayı ve 2050 yılında tüm faaliyetlerinde net sıfıra ulaşmayı hedefliyor. Bugün, Akbank’ın yanında yer almaktan ve bu güçlü hedefe eşlik etmekten mutluluk duyuyoruz. Proparco zorlu şartlarda özel sektörün gelişimini ve özel sektördeki fırsat eşitliğini desteklemeyi amaçlamaktadır. Akbank ile finansmanımızın odak noktası da Türkiye’deki küçük ve orta ölçekli işletmeler ile kadın girişimciliği olacaktır "

Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu ise açıklamasında "Proparco ile işbirliğimiz sayesinde Akbank, kadın girişimcilerin ve KOBİ’lerin yeşil yatırımlarının finansmana erişimini sağlayarak Türkiye ekonomisini daha da güçlendirecek. Proparco’nun uzun vadeli sürdürülebilirlik vizyonumuza olan güveni ve desteği sayesinde, zorlu makro koşullarda yol alırken orta ve uzun vadeli hedeflerimize güvenle ulaşacağız" dedi.

Proje, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında yer alan 5 numaralı (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği), 7 numaralı (Erişilebilir ve Temiz Enerji), 8 numaralı (İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme), 9 numaralı (Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı) ve 13 numaralı (İklim Eylemi) hedeflere katkıda bulunacak.