Akbank ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), 6 Şubat depremlerinden etkilenen afet bölgesini desteklemek üzere 90 milyon dolara kadar kredi anlaşması imzaladı.

Akbank, deprem bölgesinde finansal sağlığın tesis edilmesi için gerçekleştirdiği çalışmalarına bir yenisini ekledi. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile imzaladığı anlaşma çerçevesinde banka, afet bölgesine 90 milyon dolara kadar kredi kaynağı sağlıyor. Bu finansman, depremden etkilenen illerdeki işletmelerin ve bireylerin kredi ihtiyaçlarına ayrılacak.

Anlaşmayı değerlendiren EBRD Finansal Kurumlar Yönetici Direktörü Francis Malige, "Bu proje ile deprem bölgesindeki ekonomileri yeniden inşa etmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Köklü ortağımız Akbank aracılığıyla bölgedeki bireylere ve işletmelere işlerini ve hayatlarını yeniden inşa etmeleri için kaynak sağlamaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu ise, “EBRD ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğimiz sayesinde banka olarak depremden etkilenen bölgedeki müşterilerimize sağladığımız desteği daha da artırarak bölgenin kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat depremlerinin ilk anlarından itibaren bölge için sorumluluk alan Akbank, bölgenin tekrar kalkınması ve yaşamların yeniden kurulması için yürütülen çalışmalara 650 milyon TL katkı ve müşterilerine 10 milyar TL değerinde bir finansman desteği sağladı. Aynı zamanda banka, Türkiye’nin ilk sosyal temalı sendikasyon kredisini hayata geçirerek depremden etkilenen dış ticaret işlemlerinin finansmanına 500 milyon dolar destek sunuyor. Bölgede orta ve uzun vadede iyileşme için ise finansal sağlık odaklı çalışmalarının yanı sıra eğitim ve sosyal ihtiyaçlar için de girişimlere imza atıyor.