Akbank, Türkiye’nin önde gelen yeni nesil alacak finansmanı platformlarından Figopara ile KOBİ’lerin finansmana kolay ulaşması için yeni bir iş birliğine imza attı. Yapılan iş birliği ile KOBİ’lerin alacaklarını erken tahsil etmesi sağlanarak finansman ihtiyaçlarına hızlı çözümler sunulacak.

Finansman ihtiyaçları için geliştirdiği yenilikçi ürünleri müşterilerine sunan Akbank, Figopara ile ‘Tedarikçi Finansmanı’ ürününden sonra firmaların ticaret hayatını canlandıracak olan ‘KOBİ Kolay Finansmanı’ ürünü ile yeni bir iş birliğine imza attı. Bu ürün ile KOBİ’ler vadesi gelmemiş alacaklarını anında nakde çevirerek nakit akışlarını düzenlerken, vade bekleme derdinden kurtuluyor.

Bu iş birliğinin KOBİ’lerin ticari hayatını desteklemek adına önemli bir gelişme olduğunun altını çizen Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, “Bildiğiniz üzere ticari hayatta nakit akışını dengede tutmak en önemli konulardan biridir. KOBİ’lerimizin bugün karşılaştığı sorunlardan biri alacaklarının uzun vadeli olmasıdır. Bu noktada Figopara ile yaptığımız iş birliğiyle KOBİ’lerimizin alacaklarını beklemeden faturalarını nakde dönüştürmesini sağlıyoruz. Bu iş birliğiyle sunduğumuz KOBİ Kolay Finansmanı ürünü kapsamında, firmalar alacaklısı olduğu ve nakde çevirmek istediği fatura bilgilerini dijital ortamda platform aracılığı ile bankamıza iletiyor. Bankamızca fatura iskonto edilerek erken finansman sağlanıyor. Böylece KOBİ’lerimize hızlı ve kolay finansman sağlayacağımız için heyecan ve mutluluk duyuyoruz. Banka olarak bu tür iş birlikleriyle tüm kullanıcılarımıza ulaşmayı ve bankamızın ürünlerini müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre şekillendirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

“Banka ile olan iş birliğimizle KOBİ’lerin nakit ve vade sorununu çözeceğiz”

KOBİ’lerin ihtiyaç duydukları finansmana aracılık ederek nakit ihtiyacı ve vade sorununu önemli ölçüde çözdüklerini ifade eden Figopara Kurucu Ortağı Bulut Arukel, şöyle konuştu: “KOBİ’lerin finansmana erişimini uçtan uca dijitalleştirirken nakit akışı yönetimlerini destekleyerek ticaretlerine katkıda bulunuyoruz. KOBİ’lerin sürdürülebilir finansman yönetimi için hayata geçirdiğimiz ürünümüz ‘KOBİ Kolay Finansmanı’ ile temel hedefimiz KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu an vadeli alacaklarını çek, senet teminat gerektirmeden finansmana çevirmek. Banka ile yaptığımız değerli iş birliği sayesinde geleneksel ürün ve hizmetlerin dışına çıkmak isteyen, nakit ihtiyaçlarına hızlı ve kolay çözümler arayan KOBİ’lere hizmet sunacağımız için heyecanlıyız. İş birliğimiz sayesinde KOBİ’lerin hayatını kolaylaştıracak pek çok avantaj sunarken, KOBİ’lerin nakit ve vade sorununu çözeceğiz. Platform olarak KOBİ’lerin dijitalleşmesi, nakit akışı yönetimi ve ticaretin finansmanına uygun ürünlerle buluşması adına inovasyon ve katma değerli servis oluşturmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”