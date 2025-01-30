Akbank’ın 2024 yılı finansal performansı üzerine açıklamada bulunan Genel Müdür Kaan Gür, 2024 yılında güçlü sermaye ile ekonomiye 1 trilyon 728 milyar TL kredi desteği sağladıklarını açıkaldı.İSTANBUL (İGFA) - 2024 yılında Akbank, Türk ekonomisine 1 trilyon 728 milyar TL kredi desteği sağladı.

2024 yılı finansal performansı üzerine açıklamada bulunan Akbank Genel Müdür Kaan Gür, 2024 yılında küresel ekonomik faaliyet dirençli seyrini korurken, enflasyondaki düşüş gelişmiş ülkelerde faiz indirimlerini beraberinde getirdiğini kaydetti. Türkiye’de bankacılık sektörünün sıkı para politikasının getirdiği fonlama maliyet artışı ve makro ihtiyati tedbirler neticesinde kârlılık açısından zorlu bir yıl geçirse de ekonomideki dengesizliklerin giderilebilmesi ve risklerin azaltılabilmesi için atılan adımlar öngörülebilirliği artırdığını kaydeden Gür, bankanın bu süreçte Türk ekonomisini desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Gür, 2024 yılında güçlü sermaye ile ekonomiye 1 trilyon 728 milyar TL kredi desteği sağladıklarını açıklarken, "Toplam mevduatımız 1 trilyon 633 milyar TL’ye, aktiflerimiz ise 2 trilyon 653 milyar TL’ye ulaştı. Yüzde 20,2 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Bankamız bu yıl 9 milyar 490 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 42 milyar 362 milyon TL konsolide net kâr elde etti. Başarılı performansları için çalışma arkadaşlarıma ve bizlere duydukları güven için başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.