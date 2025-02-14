Deprem bölgesi Hatay’da Akbank, ileri dönüşümle yeni başlangıçlara öncülük ediyor.

Akbank, Türkiye ve Avrupa’nın en kapsamlı ileri dönüşüm projesi "Dönüşümde Gelecek Var" ile 6 Şubat depremlerinden etkilenen 436 okula 8 binden fazla okul mobilyası kazandırdı. Böylece 180 bini aşkın öğrencinin eğitim ortamı iyileştirildi. Proje sonunda bin 300’den fazla okulda yaklaşık 400 bin öğrencinin bu çalışmalardan faydalanması hedefleniyor. Mobilya üretiminde rol alan liseli öğrenciler ise hem dayanışmanın bir parçası oluyor hem de mesleki ve kişisel beceriler elde ederek geleceğe hazırlanıyor.

Projenin yeni aşamasıyla birlikte, Akbank, Hatay’ın ilköğretim okulu içindeki ilk ileri dönüşüm atölyesini Bekbele Fatih İlkokulu’nda hayata geçirdi. Bu atölyede anaokulu ve ilkokul öğrencilerine ileri dönüşüm ve sıfır atık konularında deneyim ve gelişim alanı sunuluyor.

Akbank, "Dönüşümde Gelecek Var" projesi kapsamında Hatay’da kurduğu ileri dönüşüm mobilya becerileri eğitim atölyesiyle çocuklara erken yaşta sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları kazandırmayı hedefliyor. Atölyede, anaokulu ve ilköğretim öğrencileri ileri dönüşüm ve sıfır atık konularında uygulamalı eğitim alıyor ve aynı zamanda el becerilerini geliştiriyor.

Proje kapsamında Akbank’ın İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kurduğu ileri dönüşüm atölyesinde ise üretim devam ediyor. Akbank Genel Müdürlük binasında işlevini tamamlamış mobilyalar, liseli öğrenciler ve öğretmenleri tarafından ileri dönüşüm teknikleriyle sınıf, oyun odası ve kütüphane eşyalarına dönüştürülüyor. Bugüne dek 8 bin 091 okul mobilyası, Hatay başta olmak üzere 6 Şubat depremlerinden etkilenen 436 okula teslim edildi, 180 bini aşkın öğrenci daha donanımlı sınıflarda eğitim görmeye başladı. Hedef; toplamda 18 bini aşkın mobilya ile 1311 okulda 398 bin öğrenciye ulaşmak.

"İleri dönüşümle çocuklar ve gençler başta olmak üzere topluma sürdürülebilir bir değer kazandırıyoruz"

Dönüşümde Gelecek Var’ın 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgede güçlü bir fayda oluşturacağını belirten Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç, "Akbank’ta insanı odağımıza alarak sürdürülebilirliğin gerçek etkisini ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda ‘Sürdürülebilirlik insan için, hepimiz için’ yaklaşımımızla geliştirdiğimiz Dönüşümde Gelecek Var, ileri dönüşümün çevreye olduğu gibi topluma da yüksek bir fayda sağlayabileceğinin somut bir örneği oldu. İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kurduğumuz ileri dönüşüm atölyesi, gençlere teknik bilgi kazandırmanın yanı sıra farkındalık ve iş disiplini aşılıyor. Gençler burada, hem teknik ve pratik bilgiler öğreniyor, hem de kendileri gibi depremzede olan ilköğretim öğrencileri için yeni mobilyalar üretmiş oluyorlar. Bu süreç, onlara ilk iş deneyimlerini kazandırırken sorumluluk bilinçlerini de pekiştiriyor. Başka bir ifadeyle ‘geleceğin ileri dönüşüm ustaları’ burada yetişiyor. Etkimizi Hatay’da Bekbele Fatih İlkokulu’nda kurduğumuz ileri dönüşüm mobilya becerileri eğitim atölyesiyle daha da derinleştiriyoruz. Böylece sürdürülebilir yaşam pratiklerini çok daha erken yaşlarda çocuklarımıza kazandırmayı amaçlıyoruz ve Dönüşümde Gelecek Var, çevresel kaynakların korunmasına da önemli katkılar sağlamaya devam ediyor. Uygulanan ileri dönüşüm metodu sayesinde bugüne kadar 406 ton karbondioksit (CO2) salınımı engellenirken, 6 milyon litre su tasarrufu sağlandı" dedi.