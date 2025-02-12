Erzurum İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, doğada buldukları akbabayı DKMP Müdürlüğü’ne teslim etti.

Çat İlçe Jandarma Komutanlığınca Çat ilçesine bağlı Başköy Mahallesi’nde icra edilen devriye faaliyeti esnasında bitkin vaziyette bir akbaba bulundu. Akbaba, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğal Hayatı Koruma Tim Komutanlığınca koruma altına alındı. Akbaba tedavisinin yapılması ve doğaya tekrar kazandırılması maksadıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.