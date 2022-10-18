Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Seyhan Belediyesi olarak gıdaya erişimi kolaylaştıracak tarımsal çalışmalar ve aynı zamanda gıda israfını önleyecek çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Seyhan Belediyesi olarak gıdaya erişimi kolaylaştıracak tarımsal çalışmalar ve aynı zamanda gıda israfını önleyecek çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Seyhan Belediyesi, Seyhan Kırsal Kalkınma Meclisi ve Seyhan Kent Konseyi ortaklığında gerçekleştirilen “Ortak Geleceğimiz İçin Gıda ve Çocuk” söyleşisinde dünyadaki gıda üretimi, gıda kıtlığı, beslenme sorunu ve çocuklara daha iyi bir dünya, daha sağlıklı bir gelecek bırakmak için neler yapılabileceği konuşuldu.

Selman-ı Pak Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen söyleşinin açış konuşmasını yapan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, dünyanın çok önemli bir süreçten geçtiğinin altını çizdi. Covid-19 salgınının tüm dünya açısından bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Akay, Covid-19’dan en zengininden en fakirine, en yetkilisinden en sıradanına kadar herkesin nasibini aldığını söyledi. “Tehlike karşısında herkes eşit” diyen Akay, salgının gıda ve beslenme konusundaki sorunlarını daha görünür hale getirdiğini vurguladı.

Yaşanan sorunların çözümünün; bir iradenin var olan duruma ‘dur’ demesi ve her alandaki disiplinlerin birlikte çalışmasıyla mümkün olabileceğine dikkati çeken Başkan Akay, “Bizler buna hazırız. Kurum olarak, demokratik kitle örgütleri, meslek örgütleri olarak hazırız. Seyhan Belediyesi olarak gıdaya erişimi kolaylaştıracak tarımsal çalışmalar ve aynı zamanda gıda israfını önleyecek çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Hem insan sağlığını koruma açısından, hem iklim değişikliğini ve dünyanın kirlenmesini hesaba katarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bugünkü çalışma bir başlangıç olacak” diye konuştu.

“50 milyon insan gıda kıtlığının eşiğinde”

Söyleşinin kolaylaştırıcılığını yapan Prof.Dr. Gülseren Ağrıdağ, dünyadaki gıda yetersizliğinin git gide artan bir sorun olduğuna dikkati çekti. Ağrıdağ, “2019’da 53 ülkenin öyle bir sorunu vardı. 2022’de 82 ülkenin böyle bir sorunu var. Gıda krizine giriyoruz. 45 ülkede 50 milyon insan gıda kıtlığının eşiğinde. 2 milyar insan dünyada mikrobesin yetmezliğiyle karşı karşıya. Bunlardan biri iyot eksikliği. İyot annede yetersizse gebeliği düşükle sonuçlanıyor. İyodu biraz yeterliyse ve bebek doğarsa bu sefer doğan bebekte iyot yetmezliği oluyor” diyerek gıda sorununun geldiği boyutu aktardı.

“Dört büyük sorun dünyayı tehdit ediyor”

Dünyadaki dört büyük sorun alanı olduğunu dile getiren Gıda Mühendisi Bülent Şık, bu alanları iklim değişikliği, toksik kimyasal maddeler, biyoçeşitlilik kaybı ve ekosistemlere hayatiyet kazandıran fiziki varlıkların kaybı olarak sıraladı. Şık, “Bu dört ana sorun gıda üretiminde verim kaybı olarak kendini gösteriyor. Çok basit bir nedeni var. Gıda maddesi dediğimiz her şey bir canlı türü. Onların da sağlıklı olması havanın, suyun, toprağın temizliğine bağlı. Bir diğer kritik sorun ise yeterli miktarda üretseniz bile gıdanın besin düzeyi az olduğu için ciddi bir problem açığa çıkıyor. Önümüzdeki dönemde canlılarda hastalıklara neden olacak yeni patojenler ortaya çıkabilir” ifadelerini kullandı.

“Gıda ve tarım artık egemenlik ve savaş alanı”

CHP PM Üyesi ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, günümüzde gıda ve tarımın küresel düzeyde bir egemenlik ve savaş alanı haline geldiğini söyledi.

CHP Adana milletvekilleri Ayhan Barut, Orhan Sümer, Müzeyyen Şevkin, meclis üyeleri, muhtarlar, oda başkanları, akademisyenler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen söyleşinin ardından Bülent Şık kitaplarını imzaladı.