Anadolu Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKAUM) tarafından “Kahraman Türk Kadınları” isimli drama-gösteri Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salon 2016’da izleyici ile buluştu.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’ne özel etkinliği Anadolu Tazelenme Üniversitesi öğrencileri ve Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci takip etti.

Tiyatro gösterisi sonrasında bir konuşma gerçekleştiren AKAUM Müdürü Doç. Dr. Zerrin Sungur Taşdemir, şunları söyledi:

“Oyunda çok önemli kahramanlık hikâyeleri mevcut”

“Geçtiğimiz hafta AKAUM olarak 8 Mart ile ilgili kadın ve afet konusunda pek çok etkinlik yapmıştık. Afetler ve kırılgan gruplar konusunu ele almıştık. Bugün ise 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü çerçevesinde daha öncesinde de görüşmelerini yaptığımız genel sanat yönetmeni Hafize Erdoğan ve Anadolu Bacıları Grubuyla böyle bir tiyatro gösterisinde buluşmuş olduk. Oyunun içinde sadece Kurtuluş Savaşı, Çanakkale Zaferimiz değil, daha öncesinde de kahramanlık gösteren atalarımız, annelerimiz ve onların çok önemli kahramanlık hikâyeleri mevcut. Bugün Tazelenme Üniversitesi öğrencileriyle beraberdik. Onların çok değerli katılımları da bizi çok memnun etti.”

“Dünyadaki ilk kadın teşkilatını yaşatıyoruz”

Oyun hakkında konuşan Eskişehir Anadolu Bacıları Yörük Türkmen Derneği Başkanı ve Genel Sanat Yönetmeni Hafize Erdoğan: “Bu program dünyadaki ilk kadın teşkilatı Anadolu Bacıları grubunu temsilen ve bu grubu günümüzde yaşatabilmek adına Anadolu Üniversitesi ile AKAUM tarafından organize edildi. Oyunda anlatmak istediğimiz şey, kadın kahramanlarımızı tarihimizde Göktürk Devleti’nin kurucularından başlayıp günümüze kadar gelen kahraman kadınlarımıza atıfta bulunarak sahnede onları yaşatmaya çalışmak” dedi.