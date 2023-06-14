Akasya,haziran ayında çocuklara özel birçok etkinlik hayata geçiriyor. Bilimsel Bitki Resimleri Sergisi ve Çocuklara Özel Bilimsel Bitki Resimleri Atölyesi, Kodlama Atölyesi, karne gününe özel fırsatlar ve Akasya Kültür Sanat’taki çocuk etkinlikleriyle çocuklara karne heyecanını yaşatacak.

Çocukların heyecanla beklediği karne haftasında Akasya renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. AVM, okulların kapanmasına özel hazırladığı eğlenceli etkinlik takvimi ile çocuklara yaz tatillerine eğlence dolu bir başlangıç yapma imkanı sunduğunu duyurdu.

Etkinlikler şöyle açıklandı:

Bilimsel Bitki Resimleri Sergisi ve çocuklara özel atölye

Misafirler 14-16 Haziran arasında devam edecek ‘Bilimsel Bitki Resimleri Sergisi’ ile sanatı bilimle buluşturan bitki resimlerinin en canlı ve en güzel örneklerini sanatçılar Hülya Korkmaz, Burcu Baraner Kutluğ, Büşra Ekşi, Gülsenanur Arslan Bayram, İnsel Kanca, Sevgi Yarman, Şeymanur Dede’nin gözünden inceleyebilme fırsatı bulacaklar. 16 Haziran Cuma günü ise 13.00-17.00 saatleri arasında Burcu Baraner Kutluğ önderliğinde gerçekleşecek Çocuklara Özel Bilimsel Bitki Resimleri Atölyesi ile minik misafirler, doğanın muhteşem renkleri eşliğinde bitkilerin sırlarını keşfetme fırsatını yakalayacak.

Karne hediyesi: bubble tea

16 Haziran’da karnesini alan öğrenciler Akasya Mobil Uygulaması’ndan alacakları kod ile karnelerini Akasya danışma noktasında göstererek bubble tea hediyesi kazanacaklar.

Eğlenceli kodlama atölyeleri ile bilimin kapıları aralanacak

Dünyanın en yaygın okullarından biri olan Logiscool iş birliği ile 17- 21 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek Kodlama Atölyeleri’nde 7-18 yaş arası çocuklar eğlenceye dayalı bir sistemle robotların dünyasıyla tanışarak, kodlama öğrenme fırsatı bulacak. 13.00-18.00 saatleri arasında saat başı gerçekleşecek atölyelere alanda rezervasyon yaptırarak ve mobil uygulamayı indirerek katılım sağlamak mümkün.

‘KidZania İstanbul da karnelerle birlikte yazın gelişini kutluyor’

Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul, tüm çocukları yaz tatilinde tüm gün süren sınırsız eğlenceye davet ediyor. Çocuklar, tatil boyunca 120’den fazla rolü deneyimlerken aynı zamanda birbirinden farklı etkinliklerle tatilin tadına varabilecek, her gün bu keyifli yolculuğa dahil olabilecek.

Çocukların en sevdiği programlar Akasya Kültür Sanat’ta devam ediyor

Sevilen çocuk oyunu “Ama Bu Balığın Parmakları Var”, kültür ve sanatın buluşma noktası Akasya Kültür Sanat’ta 17-18 Haziran’da saat 13.00’te sahnelenecek kukla tiyatrosu 17 - 18 Haziran tarihlerinde saat 13:00’da sergilenecek. Dünyanın en özel balığı Fırfır ile arkadaşlarının eğlenceli maceralarını anlatan oyunun biletleri okulların kapanmasına özel bir bilet alana bir bilet hediye kampanyasıyla alınabilecek. Biletler Passo üzerinden ve AKS gişelerinden temin edilebilir.

Akasya program akışı

14 -16 Haziran Bilimsel Bitki Resimleri Sergisi

16 Haziran Cuma 13.00 - 17.00 Çocuklara Özel Bilimsel Bitki Resimleri Atölyesi

17-21 Haziran 13.00-18.00 Logiscool ile Kodlama Atölyesi

16 Haziran Karne Hediyesi Bubble Tea

Akasya Kültür Sanat program akışı

17-18 Haziran 13.00 ’’Ama Bu Balığın Parmakları Var’’