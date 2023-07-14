Yalova Belediyesi şehir merkezinde vatandaşların yoğun olarak tercih ettiği Akasya Plajı’nı modern görünüme kavuşturdu.

Yaz aylarında birçok vatandaş tarafından hem şehir merkezine yakın olması hem de ücretsiz olarak kullanılabilmesi sebebiyle cazibesini koruyan Akasya Plajı’nda, Yalova Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar da vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Yaz sezonu öncesi ve yaz aylarında hem kıyı şeridi hem de kumsal temizlikleri aksatılmadan yapılan Akasya Plajı’na Yalova Belediyesi tarafından kumsala koyulan şemsiyelerden ve duşlardan vatandaşlar ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Yapılan bu güzel çalışmaların ardından Akasya Plajı’na, Yalova Belediyesi tarafından denize gelen vatandaşların kullanabilmesi için ‘Yüzer Duba İskele’ koyulmasıyla plaj modern bir görünüme kavuşmuş oldu.