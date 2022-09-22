Eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapan Akasya, 24 Eylül-30 Ekim tarihleri arasında ‘LEGO Şehir Sergisi’ni gerçekleştirecek.

Eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapan Akasya, 24 Eylül-30 Ekim tarihleri arasında ‘LEGO Şehir Sergisi’ni gerçekleştirecek.

Geçtiğimiz aylarda 400 binden fazla LEGO Technic yapım parçası ile gerçek boyutuna uygun olarak inşa edilen Lamborghini Sian FKP 37 model aracının Türkiye tanıtımının gerçekleştiği Akasya, ilgi çekici bir LEGO sergisi ile misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Yüz binlerce yapım parçası ve yüzlerce setinin bir araya gelmesiyle oluşan ‘LEGO Şehir Sergisi’ 24 Eylül - 30 Ekim tarihleri arasında AVM’de misafirleri ile buluşacak.

Verilen bilgiye göre, yapım parçalarının sunduğu sonsuz olasılıkların 30 metrekare büyüklüğünde bir alanda dev bir şehre dönüşeceği sergi; LEGO Store’da bulunabilen, yetişkinlerden çocuklara her yaşa ve her ilgi alanına hitap eden birbirinden farklı setlerinin yanı sıra, marka hayranlarının koleksiyonlarından özel setler de barındırıyor. Dikkat çekici ve renkli, yaşam, çalışma ve eğlence alanları, çok çeşitli ulaşım araçları, Minifigür sakinleri ve hatta süper kahramanları ile adeta canlı olan bu LEGO şehri, yüzlerce set ve yüz binlerce yapım parçasının markanın hayranları tarafından bir araya getirilmesiyle oluşturuldu. Yapım parçaları ile sınırsız bir dünya inşa etmenin mümkün olduğunu görmek isteyen herkes sınırlı bir süre için Akasya -1. katta şehri ziyaret edebilecek.