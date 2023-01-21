Ardahan Valisi Hüseyin Öner başkanlığında, Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı koordinasyon toplantısı yapıldı.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner başkanlığında, Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı koordinasyon toplantısı yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, 2021/22 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi çerçevesinde uygulamaya konulan eylem planı çerçevesinde; denetimlerin artırılması, kurumlar arasında koordinasyon sağlanması, denetimlerde dikkat edilecek hususlar ve alınacak önlemler görüşüldü. Ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce hazırlanan kaçakçılıkla ilgili sunum yapıldı.

Toplantıda konuşan Vali Hüseyin Öner, kaçakçılığın her türlüsünde olduğu gibi akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele konusunda da il genelinde ilgili kurumların koordinasyon içerisinde çalıştığını ve gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti.

Toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut, Vali Yardımcısı Mehmet Burak Eski, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.