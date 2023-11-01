Elazığ’da bir akaryakıt istasyonundan hırsızlık yapan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Dün İstasyon Caddesi’ndeki bir akaryakıt istasyonunda yaşanan hırsızlık olayını N.K (18) ve Y.Y.’nin (19) yaptığı tespit edildi. Şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.