Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Yaralı, ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa’da 52 bin 994 sikke, 39 bin 202 sahte Reşat altını ele geçirildi

Şanlıurfa’da 52 bin 994 sikke, 39 bin 202 sahte Reşat altını ele geçirildi

Kaza, Termik Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden Çoğulhan istikametine gitmekte olan Mehmet T. idaresindeki 16 GV 640 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan yola çıkan Hasan C.’nin kullandığı 38 TP 838 plakalı otomobile arkadan çarptı. Hasan C. yönetimindeki otomobil, çarpmanın etkisiyle savrularak yol kenarındaki tesise ait çiti devirip tarım makinesine çarparak durabildi. Kazada, sürücülerden Mehmet T. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile başka bir otomobilin arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.