Eskişehir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir akaryakıt istasyonunda Yeni Sofça Zeybek Ekibi, coşkulu bir kutlama yaptı.

Eskişehir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir akaryakıt istasyonunda Yeni Sofça Zeybek Ekibi, coşkulu bir kutlama yaptı.

Eskişehir-Bursa karayolundaki bir akaryakıt istasyonunda 30 Ağustos zaferinin 100’üncü yılı dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi. Akaryakıt istasyonu müdürü Gönül Ünel, 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel gösteri yapması için Yeni Sofça Zeybek Ekibini davet etti. Zeybek ekibi, Zafer Bayramı için Türk bayrağı ve balonlarla süslenen akaryakıt istasyonunda seyir zevki yüksek bir gösteri gerçekleştirdi. Araçlarına yakıt almak için gelen vatandaşlar ise istasyon çalışanlarıyla birlikte gösteri eşliğinde Zafer Bayramı’nı kutladı. İzleyenlerin ve çalışanların da Zeybek ekibine katılmasıyla gösteri şenlendi. Zeybek ekibinin oyunu izleyenlerden tam not aldı.

Akaryakıt istasyonunun Müdürü Gönül Ünel, özel günleri müşteriler ile birlikte kutlamaya özen gösterdiklerini belirtti. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı coşkulu bir şekilde kutlamak için Zeybek ekibiyle müşterilere karşılama yaptıklarını anlatan Ünel, “Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 100’üncü yılı kutluyoruz. Biz de istasyona gelen müşterilerimizle beraber bunu coşkulu bir şekilde kutlamak istedik. Çok eğlenceli, gelen herkes bize kayılıyor ve oynuyor. Çok coşku verici bir şey. Bu bayramın manevi değeri çok büyük, bazı zaferler vardır ki hiç bıkmadan usanmadan ömür boyu kutlanmalı. Bana göre 30 Ağustos da bunların başında geliyor. Aslında herkesin içinde bayram deyince inanılmaz duygular oluşuyor. Bayrağımızı gördüğümüzde hepimizin içimde inanılmaz bir coşku oluyor. Biz her özel günde bu tarz şeylere imzamızı atıyoruz. Her özel gün bizim için çok önemli. Bugün olduğu gibi diğer günler de müşterilerimizle birlikte coşkuyla kutluyoruz” ifadelerini kullandı.