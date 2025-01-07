Hatay’da akaryakıt istasyonu alanında drift atan ve güvenlik kamerasına yakalanan otomobil sürücüsüne 46 bin 392 TL trafik cezası uygulandı.
Olay, Belen Fatih Mahallesi’nde 03.01.2025 tarihinde saat 20.00 sıralarında bir akaryakıt istasyonunda yaşandı. M.T. adlı otomobil sürücüsünün akaryakıt istasyonu içerisinde tehlikeye aldırış etmeden drift attığı anlar iş yeri güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Görüntüleri izleyen Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri harekete geçti. M.T.’ye 46 bin 392 TL trafik cezası uygulanırken, sürücü belgesine 60 gün el konuldu. Otomobil ise 60 gün trafikten men edildi.
Kaynak: iha