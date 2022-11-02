Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldığı sırada alev alan motosiklet paniğe neden oldu. Yakıt pompalarından uzaklaştırılan motosiklet iş yeri çalışanları tarafından söndürüldü.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldığı sırada alev alan motosiklet paniğe neden oldu. Yakıt pompalarından uzaklaştırılan motosiklet iş yeri çalışanları tarafından söndürüldü.

Yangın Gülüç Beldesi Çengelburnu mevkisindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre isimleri öğrenilemeyen iki kişi motosikletleriyle benzin almak için akaryakıt istasyonuna geldi. Yakıtını alan sürücü marşa bastığı anda motosiklet aniden alev aldı. Yanmaktan son anda kurtulan sürücü ve arakasındaki yolcu, motosikleti yakıt pompasından çekerek uzaklaştırdı. Akaryakıt istasyonu çalışanları alev topuna dönen motosikleti söndürerek büyük bir tehlikeyi önledi. Yangında sürücü ve arkasında bulunan yolcuda küçük çaplı yanıklar meydana gelirken, motosiklet tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın güvenlik kamerasına yansıdı

Yangın anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde yakıtını alan motosikletin aniden alev aldığı, sürücü ve arkasındaki yolcunun kaçarak yanmaktan kurtulduğu görüldü.