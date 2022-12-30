Afyonkarahisar’da devriye gezen jandarma ekiplerinin şüpheli hareketlerde bulunan bir şahsın üzerinde yaptığı aramada yanında bulundurduğu çanta içerisinde 670 adet Batı Roma ve Bizans dönemlerine ait sikke ele geçirdi.

Afyonkarahisar’da devriye gezen jandarma ekiplerinin şüpheli hareketlerde bulunan bir şahsın üzerinde yaptığı aramada yanında bulundurduğu çanta içerisinde 670 adet Batı Roma ve Bizans dönemlerine ait sikke ele geçirdi.

Olay, Sultandağı ilçesi Dereçine beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede devriye gezen jandarma ekipleri bölgedeki bir akaryakıt istasyonu içerisinde bir şahsın kendilerini gördüğünde şüpheli hareketlerde bulunduğunu fark etti. Ardından şahsın yanına giden ve üst araması yapan ekipler şüphelinin yanında bulundurduğu spor çanta içerisinde farklı cisimler olduğunu gördü. Çantayı inceleyen ekipler 670 adet Batı Roma Ve Bizans Dönemine ait sikke ele geçirdi. Olayın ardından B.O., isimli şahıs gözaltına alındı.