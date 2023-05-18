Antalya’nın Aksu ilçesi Fettahlı Mahallesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonuna giren tır, kaldırıma ve park halindeki bir araca çarparak durabildi.

Olay, saat 12.30 civarında Aksu ilçesi Fettahlı Mahallesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, ana yol üzerinde hareket halinde bulunan Mustafa Kemal Taşçı yönetimindeki 20 AFY 215 plakalı tır, akaryakıt istasyonuna girmek üzereyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma, sonra toteme, son olarak da park halinde bulunan 07 AEN 974 plakalı dorseye çarptı. Kazada maddi hasar meydana gelirken, tır şoförü sağlık kontrollerinin sağlanması için ambulansla hastaneye götürüldü.

Kazaya tanık olan vatandaşlar, "Yakıt alıyorduk, arkamızdan şiddetli bir ses geldi. Kaldırıma ve toteme çarparak durabildi. Çok büyük bir felaket önlendi. Biraz daha sağ taraftan gelseydi akaryakıt istasyonunda çok büyük zarar olurdu" dedi.