Denizli’de akaryakıt istasyonunun köşesine bir valiz bırakarak koşarak uzaklaşan şüpheli, korku dolu dakikalar yaşanmasına neden oldu. Yol ve istasyonun trafiğe kapatılmasının ardından bomba uzamanı tarafından sinyal kesiciyle müdahale edilen valizden kıyafet ve birkaç parça eşya çıktı.

Denizli’de akaryakıt istasyonunun köşesine bir valiz bırakarak koşarak uzaklaşan şüpheli, korku dolu dakikalar yaşanmasına neden oldu. Yol ve istasyonun trafiğe kapatılmasının ardından bomba uzamanı tarafından sinyal kesiciyle müdahale edilen valizden kıyafet ve birkaç parça eşya çıktı.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; askeri kamuflaj pantolon giyen bir şüphelinin elindeki valizi akaryakıt istasyonunun köşesine bıraktıktan sonra koşarak uzaklaştığı gören bir kişi, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, valizin bulunduğu alanı güvenlik şeridiyle kapatarak, akaryakıt istasyonuna giriş çıkışları yasakladı. Vatandaşın vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda kalabalığı bölgede uzaklaştıran ekipler, yolu da trafiğe kapattı.

Bir yandan şüphelinin peşine düşen ekipler, bir yandan ise geniş güvenlik önlemi alarak valizin olduğu alana sinyal kesici yerleştirdi. Korku dolu anların yaşandığı dakikalarda, bomba imha uzamanı özel kıyafetini giyerek valize doğru gitti. Sinyal kesici ile yaptığı ilk kontrolde şüpheli durum görmeyen bomba imha uzmanı, valizi açtığında bomba paniğine neden olan valizden kıyafetler ve birkaç eşya çıktı. Olay yeri inceleme ekiplerinin de yapmış olduğu çalışmalarına ardından valiz incelenmek üzere karakola götürüldü.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, vatandaşın vermiş olduğu ifadesi doğrultusunda valisi istasyonun köşesine bırakan kişinin peşine düştü. Yaşanan korku ve paniğin ardından vatandaşlar rahat bir nefes alırken, şeritler kaldırılarak yol tekrar trafiğe açıldı.