Balıkesir’de yaklaşık 2 yıl önce alınan 65 doğalgazlı otobüs toplu ulaşımda çevreci yönü ile öne çıkarken, akaryakıt fiyatlarındaki ÖTV değişimi sonrasında ekonomik yönü ile de dikkat çekiyor. Normal bir otobüs kilometrede 10 lira 50 kuruşluk yakıt harcarken, doğalgazlı otobüsler 6 lira 50 kuruşluk maliyeti ile doğru bir yatırım olduğunu adeta ispat ediyor.

Balıkesir’de yaklaşık 2 yıl önce alınan 65 adet doğalgazlı otobüs, çevreci ve ekonomik olması ile dikkat çekiyor. Sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) kullanılan otobüsler şehirde binlerce kilometre yaparken, karbon salınımı hususunda da çevreci etki gösteriyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın da bizzat kullandığı otobüsler il merkezinde aktif olarak kullanılırken, Başkan Yılmaz otobüslerin sayısının zamanla artacağını söyledi.

ÖTV düzenlemesi sonra fiyatlar uygun hale geldi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Halil Aygün, otobüslerle ilgili teknik bilgileri paylaştı. Aygün, "Balıkesir il merkezinde 65 adet CNG’li olarak tabir ettiğimiz doğalgazlı otobüslerimiz var. Bunların 40 tanesi 12 metreden oluşuyor, 25 tanesi de 9 metrelik araçlar. Dizel ve diğer yakıtlara göre bu otobüslerimiz daha çevreci olarak öne çıkıyor. Bu araçlarımızı filomuza katalı 15 gün sonra tam 2 yıl olacak. Aldığımız zaman diğer yakıta göre yüzde 60 oranında daha uygundu fiyat olarak. Doğalgaz kullanan işletmelere yüzde 40-60 oranında zamlar geldi. Bu fiyatlardan sonra doğalgaz ile dizel yakıtlar hemen hemen kafa kafaya geldi diyebiliriz. Ancak sonra akaryakıt fiyatları değişti, ardından 15 gün içinde ÖTV düzenlemesi yapıldı. Şu an doğalgazlı araçlarımız daha avantajlı hale geldi. Şöyle ki doğalgazlı araçlarımız kilometrede 6 lira 50 kuruş yakarken, dizel araçlarımız 10 lira 50 kuruş yakıyor kilometre başına. 65 otobüsümüz olduğunu düşünürseniz, Balıkesir’de 13 bin kilometre yol yapıyorlar bir günde. Aradaki 5 liralık farkı düşünürseniz ortaya ciddi bir rakam çıkıyor" dedi.

Aygün, "200 bine nüfusa yaklaşan ilçelerimiz var. Buralarda otobüslerimizin sayılarını arttırmayı düşünüyoruz. Özellikle körfez bölgesine düşünüyoruz. Bunların özel bir yakıt alma sistemleri var. Edremit, Havran, Burhaniye, Ayvalık, Gömeç coğrafyaya bakarsanız, bunların ortak noktası olabilecek bir konumda yakıt istasyonu kurarak, oradaki otobüsleri doğalgazlı otobüslere çevirmek gibi bir düşüncemiz var. Yakıt maliyetleri düşük olduğu için, çevreci olduğu için bu araçları tercih etmeyi düşünüyoruz" dedi.