Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamlığından yapılan açıklamada Eber Gölü’nü besleyen en büyük kaynaklardan birisi olan Akarçay Kanalı’ndan izinsiz su alımı yapan şahıslara 557 bin 212 TL idari para cezası kesileceği kaydedildi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, çalışma ile Eber Gölü’nün canlandırılmasının planlandığı kaydedildi. Açıklamada, "Bolvadin ilçesi Gölbaşı Mahallesi’ne bağlı Akarçay Kanalı ile Eber Gölü’nün bağlandığı noktada Akarçay Kanalı temizlenmeye başlanmıştır. Bu nedenle mağduriyet yaşanmaması adına Akarçay Kanalı kenarında bulunan vatandaşlarımıza ait olan ve akışı engelleyen tüm malzemelerin kaldırılması ayrıca Akarçay Kanalı’ndan izinsiz su alımı faaliyeti gerçekleştirmeye devam eden vatandaşlarımız hakkında ilgili kanun maddeleri uyarınca 557 bin 212 TL idari para cezasının uygulanacağını hususu kamuoyuna saygıyla ilan olunur" ifadelerine yer verildi.