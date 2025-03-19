Yahya Kaptan Mahallesi Akarca Köprüsü’nde yapımı tamamlanan 2 engelli rampası vatandaşın hizmetine sunuldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki yaya ulaşımını kolaylaştırmak ve güvenli hale getirmek için önemli adımlar atıyor. Özellikle engelli bireyler ve yaşlılar için erişilebilirlik sağlayan projelerle vatandaşların günlük yaşamlarının kolaylaştırılması hedefleniyor. Bu kapsamda yeni yapılan yaya köprüleri ve engelli rampaları, Kocaeli’deki ulaşım altyapısının modernize edilmesine katkı sağlıyor.

Bir süre önce İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi’nde bulunan Akarca Deresi üzerine yaya köprüsü inşa eden Büyükşehir, Yağmur Sokağın karşısındaki yeni yaya köprüsüne 2 engelli rampası yaptı. Yuvam Akarca ve Otogar tarafındaki araç köprülerinin ortasında yer alan ve bölgedeki vatandaşların daha kısa sürede ulaşım sağlamalarına imkan tanımak için inşa edilen köprüye karşılıklı 2 yaya rampasının da kısa sürede yapılması vatandaşların memnuniyetini kazandı.