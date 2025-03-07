Seferihisar Belediyesinin Akarca Mahallesi’nde bulunan Balıkçı Barınağı bölgesinde gerçekleştirdiği "Sahil Yolu" projesi ile ilgili çalışmalar sürüyor.

Her yıl on binlerce turist ağırlayan Seferihisar’da yaz sezonu hazırlıkları başladı. Akarca Sahil Yolu projesinde de sona gelindi. Seferihisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Akarca sahil yolunda bin 500 metrekare kilit parke taş döşeme, dolgu çalışması, aydınlatma ışıklarının yenilenmesi, 10 adet bank ve kaldırım düzenlemeleri yapıldı.

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "2025 senesinin hizmet yılı olacağını söylemiştik. Akarcalı hemşerilerimizin talepleri doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz sahil yolu Akarca sakinlerinin aileleriyle birlikte yürüyüş yapabileceği, keyifle vakit geçirebileceği bir alan oldu. Hemşerilerimizden aldığımız motivasyonla yılmadan çalışıyor, ilçemizi hep birlikte güzelleştirmeye devam ediyoruz" dedi.