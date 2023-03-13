Ünye Ticaret ve Sanayi Odası (ÜTSO) Başkanı İrfan Akar, iş dünyasındaki yükü azaltmak üzere hükumetin hazırladığı Hazine Destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) paketindeki EYT çerçevesinde kıdem tazminatı kefalet hacminin 50 milyar TL’ye çıkarılmasının olumlu bir tavır olduğunu ancak KGF sürecinin firmalar ve işveren arasında bazı sorunlar çıkarabileceğini gördüklerini söyledi.

Başkan Akar, firmaların bu çerçevede ciddi bir ödeme yükünün altına girdiğini ve birçok işverenin bankalarla kredi sorunu yaşadığını belirterek, hükumetin bu ödemeyi işveren ile işçi arasında yasal bir anlaşma ile taksitlendirmesi gerektiğine değindi. EYT’de kıdem tazminatı sürecinin bankalar üzerinden yapıldığını kaydede, KGF olmadan işçi ve işveren arasında taksitle ödenecek bir yapının kurulmasını gerektiğine dikkat çekti.

Kıdem tazminatı kefalet hacminin 50 milyar TL’ye yükseltilmesi ve beraberindeki EYT çerçevesindeki çalışmalarla hükumetin önemli bir haksızlığı giderdiğini söyleyen Akar, her kesimin fedakarlık yaptığı ve memnun olduğu bir düzenin oluşturulması dahilinde iş dünyasındaki sıkıntıların azaltılabileceğine vurgu yaptı.

"Yasaların belirleyeceği bir taksit imkanı iş dünyasını rahatlatır"

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akar, bu konuya ilişkin kendilerinin de şikayetler aldıklarını söyleyerek, “Hükumetimiz bir haksızlığı gidermiştir evet ama diğer tarafta firmalara bu zorlu süreçte ciddi ödeme sıkıntısı doğmuştur. Bu ödemenin vadelere yayılması gerekir. İşçilerimizin hakları verildi ama burada herkesin fedakarlık yapıp karşılıklı anlaşma ortamı sağlayıp işverene de bir olanak sunulması gerekiyor. Deprem oldu, ekonomik sorunlar oluştu. İşveren açısından bunu da görmek gerekir. Firmalar kendi aralarında işçileriyle anlaşsın ve eşit taksitlerle ödesinler. Bu süreç bankalar arasında yürüyen bir sistem, kredi notu düşük olan firmaların sıkıntısı olacak. Bu nedenle işçi ve işveren arasına yasaların belirlediği şekilde bir taksit imkanı verilmesi gerekir. Yoksa sistem bir kısır çekişmeye gider ve iş dünyası ile birlikte üretim de sıkıntıya girer” dedi.