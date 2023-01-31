Akar’ın annesi Hesna Akar (92) yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan dolayı önceki gün hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren Akar için Şuhut ilçesinde Ulu Cami’de cenaze töreni düzenlendi. Törene Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han, İl Genel Meclis (İGM) Başkanı Burhanettin Çoban, Afyonkarahisar Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Sezer Küçükkurt ile protokol üyeleri ve Akar ailesinin sevenleri katıldı. Akar’ın cenazesi kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Afyonkarahisar’da 28 bin öğrenciye ücretsiz yemek verilecek

Afyonkarahisar’da 28 bin öğrenciye ücretsiz yemek verilecek

Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren yerel bir radyonun sahibi gazeteci yazar İsmail Akar’ın vefat eden annesi toprağa verildi.

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