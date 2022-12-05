Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) 8. Olağan Genel Kurulu’nda tek listede seçime giren Mustafa Karslıoğlu, başkanlığa tekrar seçildi.

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) 8. Olağan Genel Kurulu’nda tek listede seçime giren Mustafa Karslıoğlu, başkanlığa tekrar seçildi.

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği 8. Olağan Genel Kurulu’nu dernek binasında gerçekleştirdi. Tek liste gidilen seçimde mevcut başkan Mustafa Karslıoğlu, yeniden başkanlığa seçildi.

Güven tazeleyen Mustafa Karslıoğlu, yaptığı konuşmada, “Kamu müteahhitlerini bir çatı altında toplayarak üyelerin ve toplumun yararına olan sosyal etkinliklerde önemli iz bırakan gayretler gösterdik. Ülkemiz ekonomisinin lokomotifi olan inşaat sektöründe birçok çıkmaza el atarak çözüm noktasında çalıştık. Temel prensip olarak güven ve doğruluğu esas aldık. Sosyal sorumluluğumuzun farkında olarak çok ses getiren toplumsal gelişmelerde görev alarak hep elimizi taşın altına soktuk. AKAMDER olarak tüm çalışmalarımız ülkemiz ve Adana’mızın önceliğidir” dedi.

Karslıoğlu, yeni dönemde daha fazla çalışarak Adana’da toplumun sosyal etkinliklerinde yer alacaklarını belirterek, “Adana‘nın tüm müteahhitlerini bir araya getirerek, bu sektörün sorunlarını yakından takip edip sorunları ilgili makamlara ulaştırmak ve çözüm noktasında gayretlerimiz artarak devam edecektir. Sektörünün problemlerini çözmek için gayretlerimiz sürecek özellikle kentsel dönüşüm konusunda çalışmalarımız olacak” diye konuştu.

AKAMDER 8. Olağan Genel Kurulu sonucu seçilen isimler ve görevleri şu şekilde oluştu:

“Mustafa Karslıoğlu Başkan, Orhan Murat Avcı Başkan Vekili, Hüseyin Arslan Başkan Vekili, Mehmet Ali İnan Genel Sekreter, Orkun Orkun Sayman, Arif Çetin Başkan Yardımcısı, Onur Işıklı Başkan Yardımcısı, Murat Kaya Başkan Yardımcısı, Yavuz Yılmaz Başkan Yardımcısı, Mustafa Ağıt Başkan Yardımcısı, Bekir Hacıbekiroğlu Başkan Yardımcısı, Emre Ertürkmen Başkan Yardımcısı, Burak Üçgül Genel Sekreter Yardımcısı, Melih Selçuk Ataş Genel Sekreter Yardımcısı, Oğuzhan Bekaroğlu Sayman Yardımcısı, Engin Hazar Sayman Yardımcısı, Taner Uluğ Yönetim Kurulu Üyesi, Taner Tümer Yönetim Kurulu Üyesi, Mehmet Fırat Tatlıdil Yönetim Kurulu Üyesi ve Ramazan Can Yıldırım Yönetim Kurulu Üyesi.”