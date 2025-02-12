Gaziantep Büyükşehir Belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sanatçı Demet Akalın’dan övgü aldı. Sanatçı Akalın Belediye Başkanı Fatma Şahin’i İstanbul’a yakıştırdı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye ekiplerinin karla mücadelesinin aralıksız sürdüğü görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i takdir eden Sanatçı Demet Akalın ‘İstanbul’a gereken başkan’ paylaşımı yaparak destek verdi.

Gaziantep’te etki olan kar yağışı dolayısıyla Gaziantep Büyükşehir Belediye ekipleri gece sabaha kadar yollarda herhangi bir olumsuzluk olmaması için mesai yaptı. Belediyenin karla mücadelesinin görüntülerini X hesabından paylaşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e sanatçı Demet Akalın ‘İstanbul’a gereken başkan’ paylaşımı yaparak İstanbul’a yakıştırdı.