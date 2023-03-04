Bursa Uludağ Üniversitesi’nde görev yapan akademisyenlerin hazırladığı TÜBİTAK projeleri destek görmeye devam ediyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi’nde görev yapan akademisyenlerin hazırladığı TÜBİTAK projeleri destek görmeye devam ediyor.

BUÜ Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kadir Çavdar, Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Züleyha Alper, Doç. Dr. İlker Mustafa Kafa ve Öğr. Gör. Dr. M. Okan Aydın’ın yürüttüğü ’Tıp Ve Hemşirelik Eğitimleri İçin Santral Venöz Kateterizasyon (SVK) Simülatörü Geliştirilmesi’ başlıklı Ar-Ge projesi TÜBİTAK TEYDEB 1507 Kobi Ar-Ge Başlangıç Destek Programı çerçevesinde desteklenmeye değer görüldü.

Proje ekibi tarafından ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde 9 ay önce tıp eğitim teknolojileri alanında faaliyet göstermek hedefiyle kurulan SciTechSim Medikal Simülasyon Eğitim ve Yazılımları Tic. Ve San. Ltd. Şti. bünyesinde hazırlanan Ar-Ge projesi, TÜBİTAK TEYDEB 1507 Kobi Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında 979 bin lira hibe almaya hak kazandı.

Toplam 18 ay sürecek proje çerçevesinde santral ven kateterizasyon simülatörünün, ultrasona uyumlu doku teknolojisi kullanılarak üretilmesi planlanıyor. Ekip, dünyadaki benzer medikal simülatörlerden farklı olarak sensör teknolojisi ile enjektör açısı ve doku penetrasyonunun da ölçülerek anlık geri bildirim sağlanması ve bu sayede komplikasyon riski yüksek olan bu girişimsel prosedürün en doğru koşullarda öğretilebilmesini hedefleyen bir simülatör geliştirmeyi planlıyor.

SciTechSim şirketi, yenilikçi tıp eğitim teknolojilerinin geliştirilmesi konusunda gerçekleştirdiği bilimsel çalışmaların yanında tıp eğitiminde yaygın olarak kullanılan silikon bazlı modellerin yerlileştirilmesi hususunda da multidisipliner araştırmalar ve sektörel iş birlikleri yürütmeye devam ediyor.