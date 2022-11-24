Serginin açılışı; Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç.Dr. Mine Can ve AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, akademisyenler ve sanatseverlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Değirmendere Yalı Evleri Heykel Evi’nde açılan sergide; resim, heykel, seramik, ebru, tezhip, takı ve tekstil tasarım eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide Değirmendere Ali Özbay MYO öğretim görevlilerinden; Abdil Saraçoğlu, Ali Emrah Kökkaya, Behiç Kılıç, Hakan Öcel, Hasan Korkmaz, Mine Can, Nilgün Şener, Pelin Güleda Karadeniz, Sevtap Örgel ve Ziya Yekta Özkan’ın eserleri yer alıyor. Serginin açılışına katılan protokol üyeleri, eserleri dikkatle inceleyerek akademisyenlerden bilgi aldı. Sergi, 30 Kasım Çarşamba gününe kadar ziyaretçilere açık kalacak.

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