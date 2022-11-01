İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İşletme Fakültesinde görev yapan 17 akademisyen, örnek bir çalışmaya imza atarak bilgi ve tecrübelerini ‘Zor Dönemlerde Şirket Stratejileri’ kitabında anlattı. Akademisyenler, EGİAD üyeleriyle buluşarak, pandeminin etkisiyle dünya genelinde yaşanan kriz ve sorunlarla başa çıkabilme noktasında şirketlere yönelik önemli tavsiyeleri üyelere aktardı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İşletme Fakültesinde görev yapan 17 akademisyen, örnek bir çalışmaya imza atarak bilgi ve tecrübelerini ‘Zor Dönemlerde Şirket Stratejileri’ kitabında anlattı. Akademisyenler, EGİAD üyeleriyle buluşarak, pandeminin etkisiyle dünya genelinde yaşanan kriz ve sorunlarla başa çıkabilme noktasında şirketlere yönelik önemli tavsiyeleri üyelere aktardı.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İşletme Fakültesinde görev yapan ve bilgi ve tecrübelerini ‘Zor Dönemlerde Şirket Stratejileri’ kitabında anlatan akademisyenleri ağırladı.

Finansman, markalaşma, inovasyon, tedarik zinciri, teknoloji, perakende, lojistik, pazarlama ve sosyal ağ stratejileri gibi şirketler için kilit noktada olan konulara değinilen toplantıda, özellikle pandemi dönemine bağlı olarak meydana gelen değişimlere karşı şirketlerin hangi adımları atması gerektiğine ilişkin detaylar değerlendirildi.

Dernek merkezinde gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını ve sunuculuğunu EGİAD Genel Sekreteri Prof. Dr. Fatih Dalkılıç yaptı. Liderlik ve insan kaynakları yönetimi stratejileri, üretim ve operasyon stratejileri, pazarlama ve marka stratejileri, işletme finansman stratejileri, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi stratejileri, perakende yönetimi stratejileri, inovasyon stratejileri, finansal teknoloji stratejileri, iş birliği ve sosyal ağ stratejilerine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı etkinlikte, İEÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burcu Güneri Çangarlı, EGİAD Üyesi şirketlere uygulanabilir ipuçları sundu.

“Krizler fırsata çevrilebilir”

Son yıllarda insanlık adına yaşanan en zor dönem olarak adlandırılan pandemi sürecinin etkilerinin bir nebze azalmış olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Fatih Dalkılıç, “Normal hayatımıza büyük ölçüde döndük; ama pandemiyle birlikte ortaya çıkan ham madde, gıda ve tedarik zincirindeki sıkıntıların etkisini hala hissediyoruz. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan IMF raporu bu etkiyi ekonomik anlamda 2023’de daha sert hissedeceğimizi söylüyor. Bizler işletmecilik eğitimi alırken, özellikle finans derslerinde krizlerin fırsatlar da barındırdığını öğrendik. İşletmelerin krizleri bir dönüşüm fırsatına çevirerek büyümeye devam ettikleri örnekleri sıkça da duyuyoruz” dedi.

"Önerilerimiz rehber niteliğinde"

İEÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burcu Güneri Çangarlı da, “Son yıllarda yaşanan en zor dönem olarak adlandırdığımız pandemi süreci etkisini azalttı. Belki normal hayatımıza büyük oranda döndük; ama pandemiyle başlayan hammadde, gıda ve tedarik zincirindeki sıkıntıların etkisini hala hissediyoruz. İşletmelerin yaşadığı zor dönemleri atlatmaları için önerilerimiz rehber niteliğinde olacaktır. Sadece Covid-19 pandemisi özelinde değil, önümüzdeki yıllarda oluşabilecek yeni sıkıntılara karşı da yol göstermeye özen gösterdik” diye konuştu.

"Zor dönemlerin ve krizlerin en zarar verici faktörü, belirsizlik"

İEÜ İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi Taylan Özgür Demirkaya ise sözlerine şöyle devam etti:

"Zor dönemlerin ve krizlerin en zarar verici faktörü, belirsizlik olarak karşımıza çıkıyor. Böyle zamanlarda işletmeler, çevreden birçok karışık ve yüklü bilgiye maruz kalabiliyor. Pandemi gibi beklenmeyen krizler, işletmeler için zararlara sebep olduğu gibi önemli fırsatları da beraberinde getiriyor. Bugün bildiğimiz ve ömürlerini başarılı bir şekilde devam ettiren çoğu küresel marka savaş, kıtlık, pandemi ve finansal krizler çerçevesinde hayatına başlamıştı. Birçok işletme, krizleri bir dönüşüm fırsatına çevirerek büyümeye devam etti. Kriz dönemlerinde işletmelerin ilk yaptıkları maliyet düşürme, işten çıkarma, operasyonları azaltma, inovasyon faaliyetlerini ve AR-GE’yi erteleme oluyor. Bu davranışların olumlu sonuçlar getirdiğini söylememiz zor olabilir. Bu yüzden kriz zamanlarında işletmeye 360 derece bakmak gerekiyor.”