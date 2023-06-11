Konya’nın Karapınar ilçesinde bulunan Koç Teke Üretim Merkezini, Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Veterinerlik Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri teknik gezi amacıyla gezdi.

Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri teknik gezi amacı ile Koç Teke Üretim Merkezini gezdi. Konya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fettah Öztürk, üreticiye devlet destekli olarak verilecek olan koç ve tekeler, daha kaliteli bir küçükbaş hayvancılık için önemli bir adım olduğunu söyledi. Merkez hakkında bilgi veren Başkan Öztürk, Koç Teke Üretim Merkezi, Konya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından üyelerine üstün vasıflı hastalıklardan ari damızlık koç temini için Karapınar ilçesinde Konya Adana yolu 60. kilometresinde 2019 yılında hizmete açıldığını belirtti. Başkan Öztürk, öğrencilerin ziyaretinin kendilerine bilgilerine katkı yapacağını ifade ederek, “ASÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şükrü Dursun ve Dr. Öğr. Üyesi Tamer Kayar önderliğinde gelen veteriner fakültesi son sınıf öğrencilerine Koç Teke Merkezinin kuruluşu hakkında bilgiler verilip, damızlık koçların sürü sağlığına, döl ve süt verimlerine etkileri hakkında bilgilendirme yapıldı. Konya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinin bünyesinde yürütülen Halk Elinde Hayvan Islah Projesi yetiştiricileri ziyaret edilmiş ve proje çalışmaları hakkında bilgiler verdik. Karapınar ilçesinde süt koyunculuğuna yatırım yapan Fikri Peker Tarım işletmesi ziyaret edilerek firma yetkilileri tarafından öğrencilere işletme hakkında bilgiler aktarılmış ve süt koyunculuğunun önemi anlatılmıştır” dedi.

Aksaray’dan gelen heyet, son olarak Karapınar İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Yaka, İlçe Millet Parkında ağırlayarak ilçedeki Tarım ve hayvancılık hakkında bilgiler verdi.