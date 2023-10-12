Aydın’ın Nazilli ilçesinde ülke genelinde ün yapmış akademisyenler 3 gün boyunca geçmişten geleceğe her yönüyle Nazilli’yi anlattı.

Nazilli Kaymakamlığı, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ve Nazili Belediyesi iş birliği, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Nazilli Ticaret Odası, Nazilli Ticaret Borsası ve Nazilli Sümer Vakfı’nın katkılarıyla ‘Geçmişten Geleceğe II. Nazilli Sempozyumu’ 9- 11 Ekim 2023 tarihleri arasında Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Konuşmacılar Nazilli bölgesinde kurulan uygarlıklardan başlayarak bölgenin kültür ve ekonomisine Nazilli’nin kuruluşu, sosyal-kültürel ve ekonomik yaşantısı, coğrafi yapısı, siyasi yapısı, bölgede yaşanan savaşların etkileri, Sümerbank basma fabrikasının kuruluşu ve bölgeye etkileri, dini yapılar ve kültürler arası etkileşimler, antik kentler Mastaura ve Harpasa’nın bölgedeki konumları ve 10 asır önce kurulan Perşembe Pazarı’nın bölgeye etkileri konuşuldu. Atatürk’ün Nazilli ile olan bağı ve Nazilli-Sümerbank ilişkileri de sempozyumun en önemli konuları arasında yer aldı. Yapılan sıkı araştırmalar ile Nazilli tarihinin adeta yeniden yazıldığı sempozyum büyük ilgi gördü.

Sempozyumu büyük bir ilgiyle takip eden Başkan Özcan, Nazilli Belediyesi olarak bilimsel araştırmalara ciddi bir destek verdiklerini ifade ederek, 9 farklı kültür yayınını hazırlattıklarını da kaydetti.

Bu yıl ikincisi düzenlenen ve 3 gün süren sempozyumda akademisyenler tarafından Nazilli’nin bilinmeyenleri gün yüzüne çıkarıldı.