Batman’da Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim görevlileri Doç. Dr. Cüneyt Kaya ve Dr. Münevver Oral, TÜBİTAK Bilim Söyleşileri’nde bir araya geldikleri lise ve ilkokul öğrencilerine dünyada en zor bulunan "Batman bantlı çöpçü balığı"nı anlattı.

Batman ve ilçelerinde lise ve ilkokul öğrencilerine yönelik hayalet avcılığı, yasak av araçlarının kullanımı ve biyolojik çeşitlilik üzerine TÜBİTAK Bilim Söyleşileri düzenlendi. Programda hayalet avcılığında bölgede çok sıklıkla kullanılan "tırıvır" ağların zararları konusunda çocuklara bilgi veren Doç. Dr. Cüneyt Kaya, "Elimizden geldiğince onların dilinden aktardık. Oldukça güzel yankılar aldık. Genellikle üniversite öğrencileriyle muhatap oluyoruz. Fakat çocuklarla farklı bir enerji var. Yeni nesil öğrencilerimizi daha enerjik, çok daha meraklı, girişken gördüm. Çok orijinal sorular soruyorlar. Bu bizi heyecanlandırdı. Bazen de zor sorular sordular, bazı sorulara net cevap veremeyebiliyoruz. Bilim için yaptığınız bir şeyi onlar algılamayıp, bazı soruları soruyorlar ama bu gerçekten bizi memnun ediyor. Onların içindeki merak duygusunu görüyoruz. TÜBİTAK söyleyişlerinin esas amacına vurgu yapmak istiyorum. Bilim insanlarını ve öğrencileri bir araya getirmeye çalışıyor. Bu oldukça başarılı. Çok ciddi miktarda geçen yıllara kıyasla söyleyiş sayısı arttı. Artık öğrencilerimiz bilim insanlarıyla henüz küçük yaşta bir araya gelme şansı buluyorlar” dedi.

“Kayıp balık leopar sazanı bu bölgede yaşıyor”

Batman’ın çöpçü balığının dünyada en çok aranan 10 tür balıktan biri olduğunu ifade eden Doç. Dr. Cüneyt, “Bölgedeki bütün kritik balıklar için, doğal balıklar için bir konuşma yapmış olduk. Ama buranın çok özel bir balığı var. Batman’ın çöpçü balığı dünyada en çok aranan 10 tür balıktan biri ve bizim tarafımızdan 2 yıl önce bulundu. Yine diğer kayıp balık leopar sazanı bu bölgede yaşıyor. Bu bölgede olma sebebi de bu türü aramamızdır. Başarılı geçti, bu tür hakkında önemli bilgiler de vermiş olduk. Tehdide yoğunlaştık. Tahkiklerimizin en başında hayalet avcılık, tırıvır ağlar bölgede çok fazla kullanılıyor. İstilacı türler ve plastik kirliliği birkaç tehdide yoğunlaşmamızın sebebi. Doğrudan halkın müdahil olduğu kirlilikler olduğu için biz bu kirliklere vurgu yaptık. Bütün sorunumuz da en küçükten başlayıp eğitimle çocuklara farkındalığı sürdürülebilir eko sistemin ne kadar önemli olduğu algısını oturtmamız gerekiyor" diye konuştu.

Batman’da üç okulda söyleşi yapan akademisyenler, etkinliğin sonunda çocuklar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.